"บอย ปกรณ์" นั่งแท่น CO-CEO ร่วมโปรเจ็กต์ใหญ่สุดอลังการ "Aura Me X Boy Pakorn

ถือเป็นพระเอกมากความสามารถคนหนึ่งของวงการสำหรับล่าสุดรับหน้าที่เป็น CO-CEO ให้กับแบรนด์ดัง "Aura Me" งานนี้ CEO ระดับพระเอกแถวหน้า จะขอมาปฏิวัติวงการสกินแคร์ พาคนไทยผิวสวยใสไร้ฝ้า กับโปรเจคใหญ่สุดปังกับในงาน The Mystery Of The Charm “รุกฆาตสยบฝ้า Aura กระจ่างใส” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Aurmea Beauty Face Cream (ครีมเคลียร์ฝ้าออร่ามี)โดยภายในงานมี "วิรันพัชร ชินภัคธนัชศิริ" และ "อภิเศรษฐ์ ชินภัคธนัชศิริ" 2 หัวเรือใหญ่ CEO บริษัท ออร่ามี จำกัด ที่ให้การต้อนรับ และยังมีเหล่าดาราคนดังที่จะมาเป็นสีสันของงานอย่าง "อุ้ม ลักขณา", "เด่นคุณ งามเนตร", "ซีน ภัสธรากรณ์ (แม่แก้ว จากละคร พรหมลิขิต)" และ 2 พระเอกซีรีส์วาย "หล่งซื่อ ลี", "กัน ณภัทร ณ ระนอง" ในวันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ Pearl Bangkok ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป