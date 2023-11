เรียกว่าตลอดทั้งปี 2023 iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำของโลก ได้ส่งซีรีส์จีนคุณภาพเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแนวโรแมนติก , ดราม่า , คอเมดี้ , สืบสวนสอบสวน รวมไปถึงซีรีส์จีนพีเรียด ที่แฟนๆ ต่างยกให้ iQIYI (อ้ายฉีอี้) เป็นที่สุดของแพลตฟอร์มที่ได้ส่งซีรีส์ระดับมาสเตอร์พีซสู่สายตาแฟนๆ ทั่วโลก iQIYI (อ้ายฉีอี้) ขอส่งออริจินัลซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี กับซีรีส์เรื่อง เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace) ที่ได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายของนักเขียนชื่อดัง ฉือจิ้งโดยได้เล่าเรื่องราวของ เจียงเสวี่ยหนิง (รับบทโดย ไป๋ลู่) สตรีผู้ที่โหยหาและต้องการไขว่คว้าอำนาจการขึ้นเป็นจักรพรรดินี นางต้องเหยียบย่ำและเหยียดหยามจนกระทั่งนางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดินี แต่แล้ววันหนึ่งในวังกลับเกิดการก่อกบฏขึ้น การกบฏในครั้งนี้นำโดย เซี่ยเวย (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) บุกมาสังหารจักรพรรดิจนสิ้นพระชนม์ เธอเองถูกบังคับให้ฆ่าตัวตายและฝังไว้กับจักรพรรดิ แต่แล้วเธอได้โอกาสครั้งที่สองในการเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเธอจะเขียนชะตาชีวิตของเธอใหม่อีกรอบเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตาม โดยความฮอตฮิตของซีรีส์เรื่องนี้เรียกได้ว่าพุ่งทะยานทำลายสถิติตั้งแต่ยังไม่ได้ออกอากาศ มียอดกดจองรับชมซีรีส์ทะลุ 7,250,000 ครั้ง! และในวันแรกที่ออกอากาศ #เล่ห์รักวังคุนหนิง และ #StoryofKunningPalace ก็ติดเทรนด์ X อย่างรวดเร็ว! สมกับเป็นออริจินัลซีรีส์จีนพีเรียดที่แฟนๆ ทั่วโลกต่างตั้งตารอโดยซีรีส์ เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace) นำแสดงโดยนางเอกสาวเจ้าบทบาท ขวัญใจแฟนๆ ชาวไทยอย่าง ไป๋ลู่ ที่ได้ฝากซีรีส์สุดฮิตอย่าง ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต (One and Only) , ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคปัจจุบัน (Forever and Ever) , ครึ่งทางรัก (Love is Sweet) และ จางหลิงเฮ่อ พระเอกหนุ่มหน้าหวานที่ได้ฝากผลงานชื่อดังอย่าง ปรมาจารย์พยัคฆ์กระเรียน (Tiger and Crane) , เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You) , อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (Bright Eyes in the Dark) ร่วมด้วยทีมนักแสดงคุณภาพไม่ว่าจะเป็น หวังซิงเยว่ , โจวจวิ้นเว่ย , หลิวเซียหนิง , เย่ซีเยว่ , ทังเมิ่งเจีย โดยได้ จูรุ่ยปิน , หลานจื้อเว่ย และ กู่จื้อเว่ย สามผู้กำกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของซีรีส์สุดฮิตอย่างซีรีส์ มธุรสหวานล้ำสลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love) , สายตาบอกว่ารัก (Nothing But You) มานั่งแท่นกำกับในครั้งนี้ติดตามออริจินัลซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แห่งปีของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace) รับชมซับไทย ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. และรับชมพากย์ไทย ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ได้แล้ววันนี้บน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่เดียวเท่านั้น!พิเศษสุด iQIYI VIP ลดราคาแรงส่งท้ายปี คุ้มสุดคุ้ม iQIYI VIP มาตรฐาน 1 ปี ลดแรง 40% ราคาเพียง 699 บาท (จากราคาปกติ 1,200 บาท) , iQIYI VIP พรีเมียม 1 ปี ลดสุดคุ้ม 50% ราคาเพียง 999 บาท (จากราคาปกติ 2,000 บาท) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ – 26 พ.ย. 2566 เวลา 23:59 น. เท่านั้น มาเป็นครอบครัวเดียวกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) แล้วคุณจะติดใจ!ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play – กดดาวน์โหลดฟรี https://i.qy.net/f34caJ-b7 อัปเดต และติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง Facebook Fanpage: https:// https://www.facebook.com/iQIYIThailand ; IG:@iQIYIThailand; Twitter: @iQIYIThailand; YouTube: iQIYI Thailand