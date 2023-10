“ชาอึนอู" ควง "พัคกยูยอง” โปรยเสน่ห์เกินต้านน่ารักน่ากัด ! ในซีรีส์ฟีลกู้ดฟีลโฮ่ง “A Good Day To Be A Dog” ฟินจัดรับหน้าหนาวที่ Viu

จะเกิดอะไรขึ้น ? ถ้าทุกครั้งที่คุณจุ๊บใครสักคน แล้วคุณจะกลายเป็นน้องหมา ! นี่คือพล็อตสุดน่ารักสุดแฟนตาซีชวนที่จะทำให้คุณยิ้มไม่หุบ ของซีรีส์เกาหลีเกาใจอย่าง “A Good Day To Be A Dog” ผลงานจาก Viu Original ล่าสุดของพระเอกหนุ่มเสน่ห์เกินต้าน "ชาอึนอู" จากวง ASTRO ที่โกยแฟนคลับจากทั่วโลกมาแล้ว กลับมารับบทนำในซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ ครั้งนี้ประกบ "พัคกยูยอง" นางเอกสาวที่กำลังมาแรงจากซีรีส์สุดแซ่บ Celebrity ซึ่งในเรื่องนี้เธอรับบท ฮันแฮนา คุณครูสาววัย 28 ปีที่ดูภายนอกก็เหมือนกับคนธรรมดา แต่ใครจะไปคิดว่าครอบครัวของเธอกลับโดนคำสาปสุดแปลกมาตั้งแต่ต้นตระกูล ถ้าสมาชิกในบ้านดันไปเผลอจูบใครเข้า ก็จะกลายเป็นน้องหมาเป็นเวลา 6 ชั่วโมงและถ้าไม่สามารถแก้คำสาปนี้ภายใน 100 วัน ก็จะต้องกลายร่างเป็นสุนัขตลอดไป แล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้น เมื่อ ฮันแฮนา ดันเมาแล้วไปจูบกับ จินซอวอน (รับบทโดย ชาอึนอู) หนุ่มมาดขรึมที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนเดียวกัน แล้วเขาดันไม่ชอบหมาเอาเสียเลย ทำให้เรื่องราวสุดวายป่วงจึงตามมาแบบจุกๆ“A Good Day To Be A Dog” สร้างจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน ที่มียอดผู้อ่านมากถึง 107.8 ล้านครั้ง และพีคยิ่งกว่าเพราะถูกแปลไปมากกว่า 8 ภาษา รวมถึง ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย กลายมาเป็นซีรีส์เกาหลีสุดน่ารัก ที่รับประกันความฟินของคอซีรีส์แนวโรแมนติกคอเมดี้ และคนรักสุนัข ทั้งฉากหยิกแกมหยอกของคู่พระนาง ที่เริ่มต้นจากความบึ้งตึงของ ชาอึนอู ที่ทำเอาตัวละครของ พัคกยูยอง มองไม่ออกว่าชายคนนี้คิดอะไรอยู่กันแน่ เคล้าด้วยความน่ารักเกินต้านของเหล่าน้องหมา ที่ซีรีส์จัดมาให้แบบเต็มๆหลากสายพันธุ์ โดยนอกจากดาเมจอันรุนแรงของทั้งสองนักแสดงนำ และนักแสดง 4 ขาแล้ว ซีรีส์ยังได้ "อีฮยอนอู" นักแสดงหนุ่มยิ้มหวานจากซีรีส์ Money Heist Korea – Joint Economic Area มาเสริมทัพในบท อีโบกยอม อาจารย์โรงเรียนมัธยมปลายที่นางเอกแอบตกหลุมรัก แต่เธอดันเผลอเมาแล้วไปจุ๊บพระเอก เลยทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกหลังจากออนแอร์ไปแล้วเพียงไม่กี่ตอน “A Good Day To Be A Dog” ก็สร้างกระแสความฟินในกลุ่มผู้ชมได้แบบทันที จนเป็นที่กล่าวถึงในโลกโซเชียล ทั้งความน่ารักของเหล่าตัวละคร ฉากจิ้นๆชวนฟินแบบให้ผู้ชมได้กรี๊ํดไม่หยุด รวมถึงพลังความหล่อแบบทะลุจอของ "ชาอึนอู" ที่เปิดมาแค่ตอนแรก ก็ขรึมขยี้ใจแฟนๆ จนอยากจะโดนคำสาปแทนนางเอกกันไปเลย ซึ่งอึนอูเผยว่า ตัวละครนี้มีความใกล้เคียงกับตัวจริงของเขาด้วยมากถึง 70% เขาเล่าว่าเขาเหมือนกับตัวละคร จินซอวอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมขี้อาย ยิ่งถ้าเจอใครเป็นครั้งแรก จะไม่กล้าเข้าไปทักทายก่อน แต่ที่ตรงข้ามกับตัวละครเลย คือ ความรักที่มีให้น้องหมา ซึ่งตัวละครจินซอวอน จะกลัวสุนัข แต่สำหรับอึนอูแล้ว เขาคือ คนรักหมา เลยก็ว่าได้ แต่เคมีความน่ารักของ ชาอึนอู กับน้องหมา จะคิวต์เบอร์ไหน เตรียมมาจอยกันทุกสัปดาห์ กับเสน่ห์ล้นจอของเหล่าดาราและน้องหมาสุดแบ๊วใน “A Good Day To Be A Dog” ฟินกันยาวๆ 14 ตอน ทุกคืนวันพุธ เวลา 20:15 น. เฉพาะที่ Viu ที่เดียวเท่านั้น