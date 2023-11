เปิดกล่องงานอาร์ตจากไอเดีย 3 ศิลปินดัง

ART IN THE BOX (READY TO DELIVER) นิทรรศการภาพสุดอาร์ต นำเสนอผลงานของ 3 ศิลปินมากความสามารถ ได้แก่ STYLEPOR, MIWD และ FLOWSKULL สะท้อนผ่านแนวคิดเชิงเปรียบเทียบที่บ่งบอกว่า ศิลปินได้นำต้นฉบับผลงานของตนมาให้ผู้ชมได้ชมก่อนตัดสินใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการสั่งซื้อออนไลน์ที่สามารถดูสินค้าได้บนหน้าจอเท่านั้น

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและการเติมเต็มความต้องการได้อย่างง่ายดาย แค่เพียงแตะบนหน้าจอสิ่งที่ต้องการก็จะถูกใส่ในกล่องส่งมาถึงหน้าบ้าน

โดยในนิทรรศการนี้ เหล่าศิลปินจะมาแบ่งปันการตีความสิ่งที่อาจอยู่ในกล่องของแต่ละคน ซึ่งเป็นการท้าทายความพึ่งพาเทคโนโลยีของสังคมยุคใหม่ และในขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้เข้าได้สัมผัสกับพลังแห่งจินตนาการ โดยกระตุ้นให้ผู้ชมก้าวออกจากโลกเสมือนจริงไปชั่วขณะ เพื่อเชื่อมต่อกับงานศิลปะที่จับต้องได้อีกครั้ง ซึ่งเนื้อหาในแต่ละกล่องขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของศิลปินแต่ละคน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกล่องจะมีเอกลักษณ์และสร้างแรงบันดาลใจในแบบของตัวเอง

พร้อมเชิญชวนสายอาร์ตมาร่วมรับชมจินตนาการของทั้ง 3 ศิลปินดัง ผ่านผลงานศิลปะจากไอเดียสุดสร้างสรรค์ ด้วยลายเส้นสุดเท่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคน

ศิลปินนักสร้างสรรค์ลายเส้น ถ่ายทอดไอเดียผ่านคอนเซ็ปต์ เปิดผนึก ปิดความกังวล และก้าวเข้าสู่ความฝันในโลกแห่งจินตนาการ กล่อง “อิสระ จินตนาการ ความสุข” อิสระ คือสิ่งที่เราต้องการความสุข คือผลลัพธ์สุดท้ายของการพยายามแสวงหาอิสระ จินตนาการ คือแหล่งที่มาของความอิสระซึ่งไร้กฎเกณฑ์และข้อจำกัด นี่เป็นสิ่งที่ให้ความสุขอย่างแท้จริง

กล่องนี้ที่ผมอยากมอบให้ คือสิ่งที่มอบอิสระและความสุขให้ทุกคน ผ่านการจินตนาการถึงโลกที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เมื่อคุณอยู่ในโลกจินตนาการ คุณเป็นเจ้าของกฎระเบียบ สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่คุณต้องการได้ คุณสามารถเป็นใครก็ได้และทำอะไรก็ได้ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณมีอิสระเหมือนนกที่สามารถบินไปถึงจุดสูงสุดของขอบฟ้า คุณสามารถสร้างโลกที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม หรือโลกที่แตกต่างออกไปได้

การจินตนาการไม่ได้เป็นแค่ความฝันในการสร้างโลกสักใบขึ้นมา แต่ยังเป็นการสำรวจโลกข้างในของตนเองอีกด้วย จินตนาการจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของตนเองเพิ่มขึ้น และช่วยให้เราพบความสุขจากสิ่งที่เรามี และสิ่งที่เราเป็น

ศิลปิน และนักแสดงมาดเซอร์ ถ่ายทอดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ว่า งานศิลปะในปัจจุบันกับเทคโนโลยี ทำให้ผลงานศิลปะเข้าถึงคนได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก แต่คนก็เริ่มคุ้นเคยกับการเสพและซื้องานศิลปะผ่านหน้าจอโทรศัพท์มากขึ้น

ในทางกลับกัน การรับชมงานที่สถานที่จัดงานมีองค์ประกอบมากมายที่หน้าจอไม่สามารถให้ได้ ทั้งเรื่องบรรยากาศและการได้สัมผัสงาน ในขณะที่หน้าจอ ก็เปรียบเสมือนกล่องใสที่แม้จะมองเห็นสิ่งข้างในแต่ก็ไม่อาจสัมผัสมันได้

อาร์ตติสท์ที่มีลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนที่มาของผลงานผ่านแนวคิด Feel Good Mood Vibe "วันนี้เป็นวันที่สดใส ฉันจะไปทุกที่ ที่ศิลปะพาฉันไป..."

เสน่ห์ของ "จดหมาย" ซึ่งมักจะอยู่ที่ลายมือของผู้เขียน กว่าจะคิดเขียนออกมาได้แต่ละฉบับ ในจดหมายมีการสะท้อนตัวตนของผู้เขียนที่ต้องการจะฝากถึงผู้รับ ในทำนองเดียวกันตู้รับจดหมายเองก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กัน เพราะทั้งผู้รับและผู้ส่งก็มักใช้ตู้จดหมายเป็นสื่อกลางระหว่างความรัก ความคิดถึงที่ส่งมาผ่านจดหมายฉบับนั้น

ส่วนตัวผมเองมองตู้จดหมายเปรียบเสมือน "กล่องส่งความสุข" เพราะถ้าหากไม่มีสื่อกลางนี้ แน่นอนสิครับ ความรักไปไม่ถึงอย่างแน่นอน ผมจึงอยากถ่ายทอดความรักนี้ผ่านทุกฝีแปรงที่จรดลงบนภาพเขียน เพื่อใส่ลงไปในกล่องส่งความสุข Feel Good Mood Vibe ให้กับคุณทุกคนที่ผมรัก ได้สัมผัสมันด้วยใจ

ตามมาเปิดกล่องงานอาร์ต พร้อมจับจองผลงานสุดเท่ที่โดนใจได้ในนิทรรศการ ART IN THE BOX (READY TO DELIVER) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2566 ณ EXHIBITION ชั้น 4 เซ็นทรัล ดิ ออริจินัล สโตร์ ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งเเต่เวลา 10.00 – 18.00 น.