เปิดนิทรรศการศิลปะการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย โดย จิตรกรฮ่องกง

ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายการการกุศลพิเศษที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการยอมรับ ให้กับผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย “นิทรรศการศิลปะการกุศล เพื่อ สเปเชียลโอลิมปิคไทย โดย จิตรกรฮ่องกง” ( Charity Art for Special Olympics Thailand by Hong Kong Artists ) เป็นการจับมือระหว่าง อาร์ต อินฟินิตี้ สตูดิโอ ฮ่องกง และ สเปเชียลโอลิมปิคไทยงานนี้จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะระดับปรมาจารย์ 30 ชิ้นจากศิลปินชั้นนำของฮ่องกง นำโดย อาจารย์ โอเว่น หว่อง ผู้เป็นจิตรกรศิลปะโมเดิร์นอาร์ตระดับหนึ่งในสิบของโลก พร้อมด้วย อาจารย์ไต้อู่เซิง และอาจารย์โจวเจี้ยน จิตรกรวิจิตรศิลป์ที่มีผลงานครอบครองโดยนักสะสมนานาชาติ พร้อมด้วยคณะจิตรกรที่จะเดินทางมาประเทศไทย อาทิ Dr. Chan Kwai Ying, Ms. Karen Chung, Ms. Lean Ta, Ms. Esther Lo, Ms. Christo Chew and Ms. Jessica Kwok โดยมีจิตรกรไทยรับเชิญ อาจารย์สมโภชน์ สิงห์ทอง ร่วมแสดงภาพด้วยรายการ ศิลปะภาพเขียนการกุศลครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 งาน คือ :1. **นิทรรศการภาพเขียน (เปิดแสดงให้กับสาธารณชน) ** จัดแสดงภาพเขียนให้ผู้ชมทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม เวลา 16:00 น. สมาคมฯได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะการกุศลฯ ซึ่งในการนี้ นอกจากจะนำชมภาพเขียนต่างๆของจิตรกรฮ่องกงแล้ว ท่านสมเด็จธงชัยฯ จะแนะนำเรื่องราวของสเปเชียลโอลิมปิคไทย ผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดย นักกีฬา และศิลปิน เอิร์ท กับ ดิว จากจีเอ็มเอ็มทีวี มีการแสดงตัวของ หลุยส์ ธนวิน กับ โอม ภวัต พร้อมด้วยทูตศิลปิน BNK48 นำโดย Mean, Monet, Peak มาร่วมสร้างสีสรรค์ในงานผู้สนใจศิลปะสามารถเลือกซื้อภาพเขียนได้ในงานนี้ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายเสื้อที่ระลึกที่รวบรวมผลงานศิลปะผสมผสานของจิตรกรฮ่องกง และปรากฏเครื่องหมายนารายณ์ทรงครุฑบนเสื้อ ซึ่งเสื้อเหล่านี้ได้รับการปลุกเสกจากสมเด็จธงชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ อีกทั้งผู้ร่วมงานจะรับโอกาสถ่ายรูปร่วมกับสมเด็จธงชัยในระหว่างงานด้วย รายได้ทั้งหมดบริจาคให้กับสมาคมฯและใบเสร็จสามารถนำไปหักภาษีได้ 2 เท่า2. **งานเลี้ยงรับรองน้ำชายามบ่าย (High Tea) วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ระหว่าง 13:00-16:00 น. ** รายการศิลปะการกุศลจะปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงน้ำชายามบ่าย และ การประมูลภาพวาดที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ นำโดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ ประธานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยสำหรับผู้บริจาคที่มีจิตกุศล งานนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ท่านได้เป็นเจ้าของผลงานศิลปะของจิตรกรชื่อดังเท่านั้น แต่ท่านยังได้รับประโยชน์จากการหักภาษี 2 เท่า อีกด้วยสุดท้ายนี้ ดร.นริศ ชัยสูตร ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าอันมหาศาลของงานนิทรรศการศิลปะภาพเขียน ที่ได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี โดยขอเชิญชวนให้สาธารณชนและผู้สนใจงานศิลปะมาชื่นชมผลงานชั้นนำเหล่านี้ ได้เป็นเจ้าของชิ้นงานอย่างน่าภาคภูมิใจ และที่สำคัญที่สุดก็คือ ได้มีส่วนช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามีคุณภาพชีวิต และ ได้รับโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น การบริจาคเงินเพื่อการกุศลครั้งนี้จะส่งผลโดยตรงต่อชุมชนผู้พิการทางสติปัญญาไทย สะท้อนถึงความเอื้ออาทรของคนไทย และ ส่งเสริมการอยู่ร่วมของสังคมในประเทศไทย