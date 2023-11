สเปเชียลโอลิมปิคไทย จัดนิทรรศการศิลปะการกุศล โดยจิตรกรฮ่องกง

ดร. นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงรายการการกุศลพิเศษที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการยอมรับ ให้กับผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย “นิทรรศการศิลปะการกุศล เพื่อ สเปเชียลโอลิมปิคไทย โดย จิตรกรฮ่องกง” ( Charity Art for Special Olympics Thailand by Hong Kong Artists ) เป็นการจับมือระหว่าง อาร์ต อินฟินิตี้ สตูดิโอ ฮ่องกง และ สเปเชียลโอลิมปิคไทยงานนี้จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะระดับปรมาจารย์ 30 ชิ้นจากศิลปินชั้นนำของฮ่องกง นำโดย อาจารย์ โอเว่น หว่อง ผู้เป็นจิตรกรศิลปะโมเดิร์นอาร์ตระดับหนึ่งในสิบของโลก พร้อมด้วยอาจารย์ ไต้อู่เซิง และอาจารย์โจวเจี้ยน จิตรกรวิจิตรศิลป์ที่มีผลงานครอบครองโดย นักสะสมนานาชาติ พร้อมด้วยคณะจิตรกรเดินทางมาประเทศไทย อาทิ Dr. Chan Kwai Ying, Ms. Karen Chung, Ms. Esther Lo, Ms. Lean Ta, Ms. Christo Chew and Ms. Jessica Kwok. โดยมีจิตรกรไทยรับเชิญ อาจารย์สมโภชน์ สิงห์ทอง ร่วมแสดงภาพด้วยรายการ ศิลปะภาพเขียนการกุศลครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 งาน คือ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปะการกุศลฯ ซึ่งในการนี้ นอกจากจะนำชมภาพเขียนต่างๆ ของจิตรกรฮ่องกงแล้ว ท่านสมเด็จธงชัยฯ ยังแนะนำเรื่องราวของสเปเชียลโอลิมปิคไทย ผ่านงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดย ศิลปินวาดภาพสีน้ำ อาจารย์สมโภชน์ สิงห์ทอง นักกีฬา และศิลปิน เอิร์ท พิรพัฒน์ , ดิว จิรวรรตน์ ที่มามอบรูปภาพให้กับแฟนคลับที่ประมูลภาพได้สูงสุด และหลุยส์ ธนวิน, โอม ภวัต จีเอ็มเอ็มทีวี ที่มาสร้างความเซอร์ไพร์ส พร้อมด้วยทูตศิลปิน BNK48 มีน, โมเน่ และพีค มาร่วมสร้างสีสัน โดยโครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก คุณสุกิจ ก้องธรนินทร์ นายกสมาคมสกุลไชยแห่งประเทศไทย, คุณเทเรซ่า พูน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย และคุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ์ ซีอีโอ เจเอโอ กรุ๊ป ที่ร่วมสนับสนุนในโครงการทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจงานศิลปะมาร่วมงานอย่างคับคั่ง ในงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียน นิทรรศการศิลปะการกุศลเพื่อ สเปเชียลโอลิมปิคไทย โดย จิตรกรฮ่องกง จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและอีกงานคืองานเลี้ยงรับรองน้ำชายามบ่าย (High Tea) ด้วย จัดขึ้นบ่ายวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ที่ผ่านมา โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และ ประธานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานในงานเลี้ยงน้ำชายามบ่าย พร้อมด้วย ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย นำแสดงภาพและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประมูลภาพเขียน ในโครงการ “ศิลปะการกุศลเพื่อ สเปเชียลโอลิมปิคไทย โดย จิตรกรฮ่องกง” ร่วมด้วยคณะจิตรกร และผลงาน โดยแสดงสไลด์โชว์ภาพเขียนของจิตรกรแต่ละท่าน หัวหน้าคณะจิตรกร อาจารย์โอเว่น หว่อง และคณะจิตรกรมาร่วมในโครงการนี้ ในงานยังมีการประมูลภาพเขียนของจิตรกรฮ่องกง และมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมประมูลภาพในงานด้วยจิตอันเป็นกุศลอาทิ คุณพิชัย ชุณหวชิระ, คุณมาลิกา แสนภักดี , ดร.พันนภา รักสนิท และนักสะสมที่ชื่นชอบงานศิลปะอีกหลายท่าน ได้แก่ คุณณรงค์ ทิวไผ่งาม, ศ.ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์, คุณฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, คุณกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา, คุณธีรวัฒน์ ธัญญาลักษณ์ภาคย์ , คุณประสพ เรียงเงิน และ คุณแอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ในฐานะทูตสมาคมฯ นอกจากนี้ในงานครั้งนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลประกวดงานศิลปะ โครงการนักกีฬา-นักจิตรกร สเปเชียลโอลิมปิคไทยอีกด้วย