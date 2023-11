“ดิว จิรวรรตน์ – นาย กรชิต” ช้อปสนั่นที่ คิง เพาเวอร์ ร่วมสนุกปลดล็อคโค้ดลับ 11.11 ช้อปให้ทัน สนุกกันไม่รู้จบ

คิง เพาเวอร์ เอาใจขาช้อปนักเดินทาง ยิ้มแก้มปริกันถ้วนหน้า มอบประสบการณ์การช้อปสนุกกันแบบไม่มียั้ง กับแคมเปญ “11.11 CELEBRATION ช้อปให้ทัน สนุกกันไม่รู้จบ” มอบส่วนลดสุดคุ้ม พร้อมชวนสองหนุ่มฮอตหน้าใส ดิว-จิรวรรตน์ และ นาย-กรชิต มาร่วมเสิร์ฟความสุข ปลดล็อกโค้ดส่วนลดสุดฟิน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ในงาน “11.11 CELEBRATION ช้อปให้ทัน สนุกกันไม่รู้จบ” พบกับความสนุกแบบจัดใหญ่ จัดเต็ม กับ 2 หนุ่มสุดฮอต ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์ และ นาย-กรชิต บุญสถิต์ภักดี มาปลดล็อกโค้ดส่วนลดสุดพิเศษ เอาใจขาช้อปนักเดินทางเพื่อช้อปให้สนุกที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ และช่องทางออนไลน์ ที่ Kingpower.com และ FIRSTER By King Power ตามโค้ดแต่ละประเภท โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง LIVE Streaming บน FACEBOOK และ WEIBO KING POWER OFFICIAL นอกจากนี้ภายในงานยังร่วมทำ MISSION สุดฟิน อาทิ Perfect Hunter, Food Hunter, Dancer Hunter หรือการ SHOPPING BATTLE ช้อปให้ใช่ สนุกกันไม่รู้จบกับเหล่าบรรดาแฟนคลับ สนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิด พร้อมลุ้นรางวัล LUCKY DRAW และความบันเทิงอีกมากมายสัมผัสประสบการณ์การช้อปแบบไม่รู้จบกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม ต้อนรับ 11.11 เสริมทัพโปรโมชั่นใหญ่ที่นักช้อปไม่ควรพลาด รับส่วนลด 1,111 บาท เมื่อช้อป 3,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และรับส่วนลด 11,111 บาท เมื่อช้อป 35,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และสามารถใช้โค้ดส่วนลดเพื่อช้อปให้สนุกได้ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, Kingpower.com และ FIRSTER By King Power ตามโค้ดแต่ละประเภทขอเชิญเหล่านักช้อปมาร่วมสัมผัสความสุขและความคุ้มค่าที่เป็นไปได้ กับแคมเปญ “11.11 CELEBRATION ช้อปให้ทัน สนุกกัน ไม่รู้จบ” สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิกก่อนช้อป เพียง Add LINE Official Account : @KINGPOWER หรือช้อปผ่านช่องทาง CALL TO SHOP เพียงโทร. 02-338-7870 และ CHAT TO SHOP เพียง Add LINE Official Account : @KP_ChatToShop