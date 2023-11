“ไบร์ท” ฝากรักผ่านซิงเกิ้ล “ฝันดี” ส่งท้ายซีรีส์ “หอมกลิ่นความรัก”

ซีรีส์จบ แต่ความรักล้นใจยังไม่จบ พระเอกหนุ่ม “ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ” ขอส่งท้ายซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) ด้วยซิงเกิ้ลแรกในชีวิต กับเพลงที่มีชื่อว่า ฝันดี (Blissful Dream) บอกเล่าความรู้สึกของ คุณใหญ่ ที่มีให้กับคนในฝันอย่าง พ่อจอม ซึ่งเพลงนี้เป็นโปรเจ็คพิเศษที่ HUBSUB ต้นสังกัดของหนุ่มไบร์ท ร่วมกับ Dee Hub House ผู้ผลิตซีรีส์ จัดทำขึ้นพิเศษเพื่อตอบแทนความรักจากแฟนๆ ที่มีให้กับไบร์ท, นนกุล และนักแสดงทุกๆ คน รวมถึงซีรีส์เรื่องนี้ด้วย“มีซิงเกิ้ลเป็นของตัวเอง ซิงเกิ้ลแรกในชีวิต ก็ยอมรับเลยครับว่าตื่นเต้นมากๆ เพราะก่อนหน้านี้ไบร์ทไม่เคยร้องเพลงแบบจริงๆ จังๆ มาก่อน แถมยังเป็นเพลงที่ พี่แอ้ม (อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์) แต่งให้ด้วย ก็ดีใจมากเลยคับ เนื้อเพลงความหมาย ดนตรีก็เพราะมาก ชอบตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยคับสำหรับไบร์ท นอกจากเพลงนี้จะแทนความรู้สึกของตัวละครคุณใหญ่ที่มีต่อพ่อจอมแล้ว ไบร์ทก็รู้สึกว่าเพลงได้เล่าเรื่องราวที่เหมือนเรารอเพื่อจะเจอใครคนนึงมาตลอด กระทั่งวันนึงก็ได้เจอคนนี้นจริงๆ เราเลยเปรียบเหตุการณ์ที่เกิดคนมาว่ามันเหมือนเป็นความฝันที่ดีเลยกลายมาเป็นฝันดีกับซิงเกิ้ลแรก ไบร์ทเองก็ตั้งใจมากๆ อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุด อยากให้แฟนๆ ทุกคนฟังแล้วชอบ แต่ตอนแรกก็ต้องยอมรับเลยว่า เป็นอะไรที่ยากมากๆ แอบกดดันเล็กๆ ด้วยความเป็นครั้งแรก ไบร์ทเลยยังไม่รู้แนวทางการร้องของตัวเอง เลยเกร็งๆ หน่อย บวกกับเสียงของไบร์ทค่อนข้างทุ้ม และไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องการร้องเพลงมาก่อน เลยร้องท่อนที่โน้ตสูงๆ มาก ไม่ค่อยถึง แต่ก็โชคดีครับ ที่พี่แอ้มมาคอยช่วยไกด์ ช่วยสอน ก็เลยผ่านมาได้ด้วยดีเอาเป็นว่าไบร์ทตั้งใจทำซิงเกิ้ลนี้มากๆ อยากให้ทุกคนลองฟัง เป็นเพลงรักที่น่ารักๆ พูดถึงคนที่เรารัก ที่อยู่ตรงหน้าเรา ว่าเค้าเหมือนคนที่เราฝันไว้ ซึ่งนั้นก็เป็นฝันดีครับ ไบร์ทฝากซิงเกิ้ลแรกของไบร์ทด้วยนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบ และก็ขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตที่มีให้ไบร์ทเสมอมาด้วยครับ”ฟังเพลง ฝันดี (Blissful Dream) แบบเต็มๆ ได้แล้ววันนี้ ทางช่องยูทูป Dee Hub House นะคะ