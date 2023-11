Grey Goose presents “DARK” ปลดปล่อยความดาร์ก ฉลองฮาโลวีนแบบใหม่มันส์ขั้นสุด!

ปลุกค่ำคืนอันแสนมืดมิดสู่ความเจิดจ้า ด้วยการเนรมิตร Centerpoint Sudio ให้กลายเป็นงานปาร์ตี้สุดมันส์สั่นประสาท ด้วยบีทหนักๆ จากกองทัพดีเจระดับโลกที่ยกขบวนกันมาสร้างสีสัน สลับสับเปลี่ยนกับการโชว์ห้อยโหนสุดว้าว ร่ายมนต์ด้วยเพลงบรรเลงบนเวทีอันศักดิ์สิทธิ์ให้ลุกเป็นไฟ เริ่มต้นอุ่นเครื่องกันด้วย “Juicy M” ดีเจและโปรดิวเซอร์สาวสวยจากประเทศยูเครน ที่ต้องบอกว่ามิกซ์เพลงดีมาก ต่อด้วย “What So Not” สาวกสาย Trap สาย Bass ถูกใจสิ่งนี้เพราะเขามาเพื่อเขย่าเวที ประเคนให้ขาตื้ดดิ้นกันแบบไม่ต้องพัก จากนั้น “Jeffrey Sutorius” ฟรอนต์แมนคนดีคนเดิมก็จัดหนักจนต้องยกนิ้วให้ ชนิดว่าขาแดนซ์ทั้งหลายต่างกระโดดโลดเต้นอย่างบ้าคลั่ง ต่อด้วย “Tujamo” ดีเจหนุ่มชาวเยอรมันสาย Bouncy House มิกซ์เพลงเดือดๆ จนต้องออกสเต็ปรัวๆ และก็มาถึง “Showtek” เรียกว่าหายคิดถึงกันไปเลย มากี่ครั้งก็คือสนุกทุกรอบ หวดหนักมากสายย่อต่างแดนซ์กันกระจายเรียกได้ว่าเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งและปิดท้ายด้วย After Party จาก “Las Bibas” แดร็กควีนตัวแม่ ดีเจบราซิลที่ยืน 1 ทั้งเรื่องเพลงและการเอนเตอร์เทนของแท้ เอาให้สุดกันไปเล๊ย ปิดฉากอย่างสวยงามสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน ได้ปลดปล่อยความดาร์กและพลังของดนตรี EDM ในอีกมิติ สุดกว่าที่เคย สะกดให้ทุกคนอยู่ในภวังค์ความสนุกตั้งแต่บีตแรกจนบีตสุดท้ายจริงๆ ชนิดที่ว่าแดนซ์กันฟลอร์สะเทือนกันแบบ NON STOP!!อีกทั้งภายในงานยังมีเซอร์วิสมากมายให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ของเฟสติวัลที่มีทั้งความสุขและความสนุก จากกิจกรรมต่างๆ ของเหล่าสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ใจดี อาทิ Grey Goose ที่มีมุมพักผ่อนถ่ายรูปชิคๆ หรือบูธสติกเกอร์ Tattoo เก๋ๆ รวมไปถึงรับเครื่องดื่มเกลือแร่เติมความสดชื่นจาก Pocari Sweat เดินทางอย่างปลอดภัยด้วยโปรโมชั่นส่วนลดค่ารถไปกลับจาก Grab อีกด้วย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ให้การสนันสนุนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนในรูปแบบใหม่ที่เติมเต็มความสนุกแตกต่างจากที่เคย จนสายปาร์ตี้ต้องปักหมุดกันมาเช็คอินยกให้ Grey Goose presents “DARK” เป็นปาร์ตี้ฮาโลวีนแห่งปี ที่ประทับใจแบบไม่รู้ลืม แล้วพบกันใหม่เมื่อประตูแห่งความดาร์กเปิดในปีหน้า! #Darkfestival