“ลิซ่า” โดนแล้ว! บัญชี Weibo ถูกลบเรียบร้อยเซ่นการแสดง Crazy Horse

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ได้มีการรายงานว่าหน้า Weibo ของ ลิซ่า มีข้อความว่า “ This account can no longer be viewed due to reports of violations of laws, regulations, and Weibo community agreements” ( ไม่สามารถดูบัญชีนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากมีรายงานการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงชุมชน Weibo )โดยคาดว่าการถูกลบบัญชี Weibo ครั้งนี้เกี่ยวเนื่องกับการที่ ลิซ่า ไปขึ้นโชว์บนเวที Crazy Horse โชว์คาบาเรต์วาบหวิวที่ชาวจีนมองว่าเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสม เพราะมีการโชว์เรือนร่างแบบเปิดเผย ซื่งรัฐบาลจีนได้เคร่งครัดกับการแสดงในลักษณะนี้ มีการห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้ส่งเสริมการแสดงลามก อนาจาร ตามข้อบังคับของสมาคมศิลปะการแสดงแห่งประเทศจีน การที่ลิซ่าเข้าร่วมโชว์ "Crazy Horse" จึงถูกมองว่าเป็นเหตุให้บัญชี Weibo ของเธอถูกลบในที่สุดแม่แต่นักแสดงชาวจีนเองอย่าง “แองเจล่า เบบี้” และ “เจนนี่ จาง” ที่ไปร่วมชมโชว์ก็โดนบล็อคบัญชีเช่นกัน โดยไม่สามารถส่งข้อความถึงทั้ง 2 คนได้อย่างไรก็ตาม ลิซ่า ที่หมดสัญญากับค่าย YG Entertainment แล้วตั้งแต่เดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกี่ยวกับการต่อสัญญาปรากฏออกมา และยังไม่มีการยืนยันว่าทั้ง 4 สาวสมาชิกวง BlackPink จะยังอยู่ที่ค่ายเดิม หรือแยกย้ายกันไปอยู่ค่ายอื่น โดยยังคงฐานะการเป็นสมาชิกวง BlackPink ต่อไปหรือไม่ คงติดตามกันต่อไป ซึ่งคาดว่าทาง YG Entertainment จะเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของวง BlackPink ในเร็วๆนี้