“ม่านมุก - ต้นน้ำ LAST IDOL” พาส่องความน่ารักสดใส เบื้องหลัง MV “LAST GAME” ซิงเกิลสุดท้าย จากไอดอล LAST IDOL THAILAND ที่เต็มไปด้วยความสุข

หลังจากที่ ค่าย Rabbit Moon Corporation Limited ได้ส่งมิวสิกวิดีโอเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” ซิงเกิลสุดท้าย จากไอดอลสายสตรอง LAST IDOL THAILAND ที่ตั้งใจทำออกมาเพื่อเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พวกเธอมาตลอดระยะเวลา 2 ปี แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า เบื้องหลังของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ ไม่ได้มีแค่รอยยิ้ม แต่แฝงไปด้วยความรัก ความผูกพันของเหล่าเมมเบอร์ทั้ง 21 คน คือ ม่านมุก - ต้นน้ำ - เก๋ - จีจี้ - ซีโมน - มีมี่ - เรมี่ - ไฮเวย์ - ก้อย - เกรซ - ขนมหวาน - แจน - พิม - ฟ้า - มาย - มินนี่ - รันม่า - สาวน้อย - หงษ์หยก - หยดน้ำ - อาย“LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” เป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาให้กำลังใจ และสื่อให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีใครที่จะแพ้ไปตลอด ถ้าเกมจบ เราก็แค่เริ่มเกมใหม่ เพราะในโลกนี้จะมีหนทางใหม่ ๆ ให้คนที่ไม่ยอมแพ้อยู่เสมอ เหมือนกับพวกเธอที่พร้อมจะก้าวต่อไป และ ประสบความสำเร็จในเส้นทางใหม่ ๆ ของแต่ละคนในอนาคต โดยได้ “ม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล” มาเป็น Center ให้กับเพลงนี้ เพราะเธอคือตัวแทนของการไม่ยอมแพ้ และหาโอกาสใหม่ ๆ ให้กับตัวเองอยู่เสมอโดย มิวสิกวิดีโอ เพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” เป็นเพลงแรกที่สมาชิกทั้ง 21 คน ได้ร่วมร้อง และเต้นในเพลงเดียวกัน ซึ่งเต็มไปด้วยความน่ารักสดใส โดยความพิเศษของซีนเดี่ยวแต่ละคน ก็จะมีการฉายคลิปวันแรก ที่น้อง ๆ แข่งขันในรายการ LAST IDOL THAILAND มาฉายไปด้วย เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจสุด ๆ นอกจากนั้น ยังมีซีน Rap ที่เป็นครั้งแรกของ LAST IDOL ที่นำการ Rap มาใส่ใน MV ได้โชว์สกิลในการเต้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน LAST IDOL อีกด้วยม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล Center เพลงนี้ ได้กล่าวว่า “พวกเราอยากจะส่งเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย... ไม่มีจริง” ให้กับแฟน ๆ เป็นของขวัญก่อนที่เราจะจากลากัน ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้ จะเป็นการให้กำลังใจ และบอกว่า ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะแพ้ไปตลอด เพราะว่าเมื่อเราแพ้เราก็แค่ลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่ เพราะโอกาสมันมีให้กับคนที่ ไม่ยอมแพ้เสมอ มุก หวังว่าใครที่ได้ฟังเพลงนี้จะได้รับกำลังใจกลับไปด้วยค่ะซึ่งในส่วนของ MV มันดีมากเลยค่ะ เพราะเมมเบอร์ทั้ง 21 คน จะมีท่อนร้องเพลงทุกคน แล้วพอมาถึงซีน ที่ตัวเองต้องร้องในท่อนนั้นๆ ทางทีมงานได้มีการตัดต่อและอินเสิร์ทบรรยากาศที่ทุกคนกำลังแข่งขันร้องเพลง เป็นครั้งแรก ในรายการ LAST IDOL THAILAND ด้วย บอกเลยว่าพอดูแล้วก็แอบคิดถึงและประทับใจมากๆ เลยค่ะ คือ มันเป็นเหมือนย้อนความทรงจำด้วยการประมวลเส้นทางการเข้ามาเป็น LAST IDOL THAILAND ของพวกเราทั้งหมด และที่ชอบอีกอย่าง น่าจะเป็นชุดเซมฯ ของพวกเรา ที่มีการใช้สีน้ำตาลกับสีฟ้า ออกแบบให้เหมือนเป็น ยูนิฟอร์ม ออกแนวเท่ ๆ นิดนึงค่ะ”ด้าน ต้นน้ำ - บัณฑิฏา สันตยารมณ์ เล่าเสริมถึงซีนใน MV ที่ชอบว่า “ตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ เพราะเป็นครั้งแรกที่พวกเรา LAST IDOL THAILAND ได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอพร้อมกันทั้ง 21 คน ซึ่งบอกเลยว่าสนุกมาก ด้วยความที่คนเยอะ บางคนหนูไม่เคยถ่าย MV ด้วยเลย ช่วงพักเบรกก็คุยเล่นกัน ช่วยกันดูซีน ดูภาพ เป็นการถ่ายทำที่วุ่นวายแต่สนุกมากจริง ๆ และซีนที่หนูประทับใจ จะเป็นซีนที่พวกเราเดินลงบันได แล้วบันไดมันแอบชันและสูง เราต้องลงด้วยความเร็ว ห้ามมองพื้น ทุกคนต้องมองไปข้างหน้าใส่อินเนอร์ให้คนดูรู้สึกถึงความมุ่งมั่นกับก้าวต่อไปของพวกเรา ซึ่งพอเสร็จออกมาเป็น MV คือ มันสวยมาก ไม่เสียแรงที่พากันวิ่งขึ้นลงเพื่อถ่ายซีนนี้ 3 - 4 รอบ แอบเหนื่อยและกลัว แต่ก็ชอบมากๆ ค่ะ”ร่วมเดินทางไปกับซิงเกิลสุดท้าย และ ร่วมชมมิวสิกวิดีโอเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” ได้ที่...https://www.youtube.com/watch?v=S6e-9gtMESMติดตามฟังเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” จากวงไอดอล LAST IDOL THAILAND ภายใต้ค่าย Rabbit Moon Corporation Limited ได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน Youtube Channel : LAST IDOL THAILAND หรือสามารถกด เข้าไปฟังเพลงนี้ได้ผ่าน Streaming Platform ทาง Apple Music, JOOX, Spotify, Deezer หรือ Streaming Platform ผ่านทาง Apple Music, JOOX, Spotify, Deezer