‘วุ้นเส้น - หนิง’ ฉลองความสำเร็จยอดขาย 200 ล้านบาท SEWA AMPOULE โสมดำ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “SEWA ULTRA MELAS SHOTS”

มุ่งเดินหน้าฉลองความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “SEWA” แบรนด์สกินแคร์บำรุงผิวชั้นนำสัญชาติไทย ต้นตำรับน้ำตบโสมเกาหลีที่ครองใจสาวไทยและทั่วโลก ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 “วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์” และ “คุณปุ๊ก-เบญจกิติ เมฆแสน” ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “เซวา ไทยแลนด์” (Sewa Thailand) พร้อมด้วย “หนิง-ปณิตา พัฒนาหิรัญ” ที่มาร่วมเสริมทัพในตำแหน่ง CO-CEO SEWA ได้จัดงาน SEWA : The Enchanted Village Celebration and New Product Lauching เพื่อฉลองความสำเร็จยอดขาย 200 ล้านบาท SEWA AMPOULE โสมดำ พร้อมเปิดตัว “SEWA SHOTS แก้ฝ้าท้าแดด”สำหรับ SEWA ULTRA MELAS SHOTS (เซวา อัลตร้า เมลาส ช็อต) เป็นอาหารเสริมตัวแรกของเซวา ที่ใช้เวลาในการคิดค้น วิจัย และพัฒนานานกว่า 2 ปี มีส่วนผสมของ PYCNOGENAL สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสารสกัดหลักที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ตัวที่สองคือ CENTELLICUM สารสกัดจากใบบัวบกจากประเทศฝรั่งเศส ช่วยเรื่องการลดรอยฝ้า รอยสิว รอยแดง รอยดำ รอยแผลเป็น และสารสกัดตัวที่สาม เป็นสารสกัดจาก PEARLTOMATO หรือมะเขือเทศสีขาว จากประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นชื่อเรื่องการช่วยดูแลปัญหาเรื่องฝ้า ช่วยลดเลือนการสร้างความผิดปกติของสีผิว นอกจากนี้ก็ยังมีสารสกัด RICE CERAMIDE จากข้าว และ WHITE JELLY MUSHROOM สารสกัดจากเห็ดขาว จากประเทศญี่ปุ่น เป็นเนเจอรัล ไฮยาลูโรนิค แอซิด ที่สามารถรับประทานได้ โดยสามารถรับประทานได้ทั้งแบบกรอกปากและชงกับน้ำ ซึ่งหากทาน SEWA ULTRA MELAS SHOTS ควบคู่ไปกับการใช้ SEWA AMPOULE โสมดำ ก็จะช่วยทำให้เห็นผลลัพธ์ในการตัดวงจรฝ้าได้ดียิ่งขึ้นไป โดยภายในงาน ยังได้ให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ได้ทดลองทาน SEWA ULTRA MELAS SHOTS อาหารเสริมตัวแรกของเซวากันด้วย ก่อนจะปิดท้ายงานด้วยโชว์สุดพิเศษจาก “ตู่ ภพธร” ที่มาร่วมร้องเพลงเพราะๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังกัน“วุ้นเส้น-วิริฒิพา” ซีอีโอ เซวาไทยแลนด์ กล่าวว่า “ขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับที่มีให้กับเซวามายาวนาน วันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญมากๆ ที่เซวาได้เริ่มผลิตอาหารเสริมตัวแรก SEWA ULTRA MELAS SHOTS ซึ่งก่อนหน้านี้ เซวา ได้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ทั้งน้ำตบโสม , โฟม ล้างหน้าเซวา , เซวาโสมทองคำ , เซวา เอจไวท์ เซรั่ม , มาร์กหน้าเซวา ,กันแดดเซวา และ SEWA AMPOULE โสมดำ ที่ช่วยในเรื่องของการลดฝ้า ซึ่งเป็นสกินแคร์ภายนอก วันนี้ก็เลยตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ช่วยเรื่องความสวยจากภายในออกมา เพื่อตอบโจทก์ความสวยทั้งจากภายในและภายนอก มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง เพราะมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% และใช้เวลาในการคิดค้น วิจัย และพัฒนามากกว่า 2 ปีด้าน “หนิง – ปณิตา” กล่าวเสริมว่า “ขอบคุณมากๆ สำหรับการตอบรับที่ดีมากๆ ของ SEWA DARK SPOT SOLUTION BLACK GINSENG AMPOULE หรือ SEWA AMPOULE โสมดำ จนทำให้มียอดขายทะลุ 200 ล้านบาท ถือเป็นการการันตีว่าเซวาของเราได้คัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดมาให้สาวๆ จริงๆ และขอฝากผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดของเซวา กับ SEWA ULTRA MELAS SHOTS อาหารเสริมตัวแรกของเซวา ที่มั่นใจว่าจะต้องปังมากๆ เพราะนอกจากจะมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% และไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายกับร่างกายแล้ว เราก็ได้เลือกโรงงานที่เป็นโรงงานเกรดการผลิตยา หรือที่เรียกว่า ฟาร์มาซูติคอลเกรด ในการผลิต เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมรับประกันว่า SEWA ULTRA MELAS SHOTS สามารถช่วยแก้ฝ้า ท้าแดด ต้านแก่ลดวัยได้จริง ถ้าใครที่เคยใช้สินค้าของเซาวมาแล้ว โดยเฉพาะ SEWA AMPOULE โสมดำ ก็อยากแนะนำให้ทาน SEWA ULTRA MELAS SHOTS เพิ่มควบคู่กันไปด้วย และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ในการตัดวงจรฝ้าได้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสำหรับใครที่สนใจสินค้า SEWA ULTRA MELAS SHOTS ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook SEWA SHOTS แก้ฝ้าท้าแดดได้เลย