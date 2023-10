รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จัดงาน Voice of Care “เสียงจากความใส่ใจ” Breast Cancer Awareness Month 2023 เชิญชวนคนไทยตรวจมะเร็งเต้านม

‘มะเร็งเต้านม’ เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทย จากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนไทยเป็นมะเร็งเต้านมปีละ 22,158 คน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงถึง 8,266 คนต่อปี และจากสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมวันละ 23 คน ดังนั้นการวินิจฉัยเพื่อหาระยะของโรค เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามการรักษา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จึงได้จัดงาน “Voice of Care เสียงจากความใส่ใจ Brest Cancer Awareness Month 2023” ขึ้น เพื่อตอกย้ำให้ทุกคนหันมาใส่ใจในการตรวจมะเร็งเต้านมมากขึ้นศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวว่า “เราอยากเป็นกระบอกเสียง เสียงจากการใส่ใจ หมายถึง กลุ่ม Caregiver ที่ให้ความสำคัญในการดูแลด้วยความใส่ใจคนรอบข้าง โดยเฉพาะผู้ชายที่รายล้อมด้วยคนที่รัก คู่รัก เพื่อน แม่ และญาติใกล้ชิด ที่เป็นผู้หญิง ดังนั้นผู้ชาย ก็สามารถทำหน้าที่การใส่ใจ สื่อความรักและใส่ใจ เป็นกระบอกเสียง กระตุ้น ให้ผู้หญิงทุกคนที่อยู่รอบข้างตระหนัก หันมาใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านม ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยอันดับต้นของประเทศ โอกาสนี้จึงได้จัดงาน “Voice of Care เสียงจากความใส่ใจ Brest Cancer Awareness Month 2023” ขึ้นภายในงานมีการร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “เสียงจากความใส่ใจ...รักใครมากๆ ต้องพามาตรวจมะเร็งเต้านม” โดย นพ.สาธิต ศรีมันทยามาศ ผู้อำนวยการศูนย์เต้านม รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ และหัวข้อ “เสียงของผู้ชายที่มาจากความใส่ใจ...ห่วงใยคนที่เรารัก” โดย คุณตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ ศิลปินนักแสดง และภรรยา คุณนุช นุชนันท์ ต่อด้วยหัวข้อ “เสียงจากโครงการ CSR” เพื่อการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ให้เข้าถึงการดูแล และรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ นพ. ไพศาล เลิศฤดีพร กรรมการมูลนิธิเวชดุสิตฯ พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒณ์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือสังคม CSR ของมูลนิธิเวชดุสิตฯ ช่วยสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาระยะของโรคและติดตามอาการ ด้วยเครื่องเพ็ทซีที (PET CT) เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน 52 ราย ได้เข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปิดท้ายด้วย Mini Concert จาก คุณตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจมาร่วมส่งเสียง Voice of Care เสียงจากความใส่ใจ กับ Brest Cancer Awareness Month 2023 ลดโอกาสการเกิดมะเร็ง “เพราะรักใครมาก ต้องพามาตรวจมะเร็งเต้านม” ขอเชิญชวนทุกท่านชวนผู้หญิงที่คุณรักและห่วงใยมาเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพราะยิ่งรู้เร็ว ยิ่งมีโอกาสรักษาหาย ในราคาพิเศษ 3,900 บาท ตลอดเดือนตุลาคม 2566 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ โทร 02-310-3016 หรือ contact Center โทร. 1719