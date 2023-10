“เบนซ์-ข้าวขวัญ” ส่งอัลบั้มแรกในชีวิต “bloom” สะท้อนความรักผ่านเสียงเพลง

หลังจากปล่อยซิงเกิลแรก I’M A LOSER ที่สะท้อนความไม่สมหวังและการพ่ายแพ้จากการเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกจนกระแสตอบรับมาแรง ทำให้สาวเสียงดีมากความสามารถ “เบนซ์-ข้าวขวัญ กฤษณโสภา” ขึ้นแท่นตัวแม่เพลงอกหักไปแล้ว ล่าสุด “สาวเบนซ์” พร้อมแล้วที่จะกลับมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงเพลงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้พิเศษสุดตรงที่มาพร้อมกับ First single album ที่ชื่อว่า “bloom” โดยอัลบั้มนี้ยังคงตอกย้ำความเศร้ากับ 3 เพลง 3 อารมณ์ที่บอกถึงความรักของผู้หญิงใน 3 รูปแบบ โดยแรงบัลดาลใจทั้งหมดมาจากชีวิตความรักของ “เบนซ์” ถูกเรียบเรียงออกมาเป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดมุมของผู้หญิงที่เจอความรักในรูปแบบต่างๆ นั่นเองโดยเพลงไตเติ้ลของอัลบั้มนี้ชื่อเพลงว่า ”ถ้ามันดีสำหรับเธอ” (Mr’ alway right) เป็นเพลงที่มีจังหวะ ซึ่งเราจะได้เห็นสกิลเต้นของ “เบนซ์” อีกด้วย โดยเพลงนี้เล่าถึงความสัมพันธ์ที่มีความ Toxic ความสัมพันธ์ที่ยอมมาโดยตลอด เขาขอโทษกี่ครั้งก็ยอมเสมอ จนมาถึงวันที่คิดว่าเราไม่อยากทนอีกต่อไป แต่สุดท้ายในใจก็ยังรักเขาอยู่ดี เพลงนี้เป็นการร่วมงานกันกับโปรดิวเซอร์คนเก่งอย่าง “คุณเบนซ์-วรเชษฐ์” ร่วมรังสรรค์เพลงสุดเก๋นี้ขึ้นมาตามมาด้วยอีก 2 เพลงช้าซึ้ง ๆ ตามสไตล์ถนัดของเจ้าตัว อย่างเพลง “รักแล้วเลิกทำไม” (Why) ที่เล่าถึงการจากลาที่มีแต่คำถามว่าถ้ายังรักกันแล้ว จะเลิกกันทำไมล่ะ โดยเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์อย่าง “คุณกัน วงมีน” ที่สร้างเพลงดังอย่าง “โต๊ะริม” และ “ยินดี” และนักเขียนเพลงอย่าง “คุณข้าว fellow fellow” เจ้าของเพลงดัง “ดาวหางฮัลเลย์” อีกด้วยและเพลงสุดท้าย “เวอร์ชั่นที่ดีที่สุด” (Me_final01) เป็นเพลงที่อยากขอบคุณคนที่ทำให้เราผ่านช่วงเวลาเลวร้ายต่าง ๆ มาได้จนทำให้เราเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอัลบั้ม “bloom” นี้เรียกได้ว่า “เบนซ์” จัดหนักและเต็มที่กับทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง เพื่อสะท้อนความรู้สึกผ่านเสียงเพลงอันเป็นที่รักของเจ้าตัว โดยอัลบั้ม “bloom” จะปล่อยในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 ให้ได้รับฟังกันนอกจากนี้ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 “เบนซ์” ยังได้จัดงานเปิดตัว BENZKHAOKHWAN 1st album “bloom” ที่ Lido connect Hall 2 พร้อมโชว์สุดพิเศษบนเวทีที่เตรียมไว้ โดยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ทั้งในและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย แถมยังเปิดให้แฟนคลับเข้าร่วมงานอีกกว่า 100 คนอีกด้วยช่องทางการติดตาม Benzkhaokhwan officialYoutube: Benzkhaokhwan officialIG: benzkhaokhwanIG: benzkhaokhwan.officialX: BenzkhaokhwanTikTok: benzkhaokhwanFacebook: Benz khaokhwan