"คันโตนา" คลอดผลงานเพลงอัลบั้มแรก ทัวร์คอนเสิร์ต 5 วันส่งท้ายเดือน ต.ค.

เอริค คันโตนา กองหน้าระดับตำนาน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เตรียมคลอดอัลบั้มแรกของตัวเอง ก่อนออกทัวร์คอนเสิร์ต ซึ่งบัตรขายหมดเกลี้ยงคันโตนา วัย 57 ปี ปล่อยซิงเกิลแรก "The Friends We Lost" ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหัวเราะ และดื่มสังสรรค์กับแวมไพร์ (ผีดูดเลือด) สอดคล้องกับมิวสิควิดีโอบทบาทนักดนตรีของ อดีตนักเตะ ลีดส์ ยูไนเต็ด ซึ่งอาจไม่ได้สร้างความประหลาดใจแก่แฟนๆ หากพิจารณาเส้นทางอาชีพหลังแขวนสตั๊ด ถือว่ากำลังพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งอัลบั้มเปิดตัวของ "ก็องโต" มีชื่อว่า "I'll Make My Own Heaven" กำหนดวางแผง 20 ตุลาคม รวมผลงานเพลงผสมผสานระหว่างภาษาฝรั่งเศส กับ อังกฤษจากนั้น เจ้าของสมญา "เอริค เดอะ คิง" จะออกทัวร์ 5 วันช่วงปลายเดือนตุลาคม เริมจากการแสดง 2 รอบติด ที่สโตลเลอร์ ฮอลล์ เมืองแมนเชสเตอร์ วันที่ 26-27 ต.ค., ลอนดอน บลูมส์บิวรี เธียเตอร์ วันที่ 28-29 ต.ค. และ ดับลิน ลิเบอร์ตี ฮอลล์ วันที่ 31 ต.ค.