เตรียมบู๊เดือด! ไปกับ "ลางสังหรณ์" ซีรีส์เรื่องล่าสุดจาก IDOLFACTORY ออนแอร์ 25 พ.ย. นี้ ทางช่อง 3

ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกำหนดวันออกอากาศให้ได้ดูกันแน่นอนแล้วสำหรับซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวน แอคชั่นฟอร์มยักษ์ "ลางสังหรณ์" (The Sign) ผลงานของบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด (IDOLFACTORY) นำโดย 2 ผู้จัดคนเก่ง “เซ้นต์ - ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” และ “เชน - คเชนทร์ สดโพธิ์” กำกับการแสดงโดยผู้กำกับมากฝีมือ "ครูเอ - นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์ " นำแสดงโดย 7 หนุ่มหล่อ “บิลลี่ - ภัทรชนน อ่อนสอาด”, “เบ้บ - ธนทัต พรรณวิริยะกุล”, “แทค - พงศกร สุเกียง”, “ภูม - ณัฐภาสน์ ตันติเสถียรชัย”, “แก๊ป - จักริน ภูริพัฒน์”, “เฮง - อัศวฤทธิ์ พินิตภาญจนพันธุ์”, “เซอร์ไพรซ์ - ปิฐิกร ศิริพรสวรรค์” ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญอีกคับคั่งลางสังหรณ์ เรื่องราวของหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ต้องออกไขคดีปริศนา ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและแฝงไปเงื่อนงำประหลาด ลึกลับเหนือธรรมชาติ โดยทุกครั้งมีเรื่องของ "ลางสังหรณ์" เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขคดีด้วย นอกจากความบู๊สนั่น และความตื่นเต้นกับคดีแล้วยังมีเรื่องราวของความรัก ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคน 2 คน ที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตชาติ ให้ได้ร่วมลุ้นอีกด้วยสามารถรับชม "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.45 น. ทางช่อง 3 กด 33 เริ่มตอนแรก 25 พ.ย. นี้ และรับชมออนไลน์ได้ทางแอพ 3Plus ติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง "ลางสังหรณ์" (The Sign) ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย พิมพ์ @TheSignIDF#idolfactoryTH #ลางสังหรณ์ #TheSign1stTeaser