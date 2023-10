‘OK TAECYEON’ หล่อทุกมุม! พ่อคุณเอยยยย … 7 ปีที่รอคอย แฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในไทย 2023 OK TAECYEON in BANGKOK: SpecialT

ห่างหายจากเมืองไทยไปกว่า 7 ปี ศิลปินและนักแสดงหนุ่ม ‘OK TAECYEON’ (อค แทคยอน) ได้คัมแบ็คประเทศไทยมาพบกับแฟน ๆ อีกครั้งกับงานเอเชียแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรก ‘2023 OK TAECYEON in BANGKOK: SpecialTY’ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพโดยผู้จัดมืออาชีพ ‘IDEA FACT’ (ไอเดียแฟค) หน่วยงานภายใต้ ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ MGI HALL (เอ็มจีไอฮอลล์) ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DCและก่อนเริ่มงานแฟนมีตติ้งในตอนเย็น ผู้จัดใจดีอย่าง ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ได้จัดงานแถลงข่าวในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา พร้อมเชิญสื่อมวลชนและแฟนคลับผู้โชคดี 100 คนที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมงาน มาพบกับ หนุ่มแทคยอน เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อน ณ MGI HALL (เอ็มจีไอฮอลล์) ชั้น 6 ศูนย์การค้า SHOW DC ที่ผ่านมามาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ทันทีที่ แทคยอน ปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีด้วยเพลง Magic ตามด้วยเพลง Anyway เล่นเอาอากาศเมืองไทยที่ว่าร้อนยังแพ้ความฮอตของหนุ่ม แทคยอน กันเลยทีเดียว หลังจากนั้นแทคยอนกล่าวทักทายแฟนๆด้วยภาษาไทย ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสุดเสียงจนหายคิดถึง หลังจากที่เขาได้กลับมาเยือนเมืองไทยในรอบ 7 ปี จากนั้นพิธีกรของงาน ‘ดีเจนุ้ย-ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร’ ได้ออกมาพร้อมกล่าวต้อนรับเข้าสู่งานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานนี้ได้จัดเต็มความฟินตลอดทั้งโชว์ เริ่มตั้งแต่ช่วงแรก กับ SpecialTY - TYMI TYTIME เป็นช่วงการตอบคำถามที่แฟน ๆ อยากรู้ และอีกช่วงที่เรียกว่า SpecialTY – Moment Memory คือช่วงเวลาและความทรงจำพิเศษ ซึ่งตลอดทั้งโชว์แทคยอนได้ลงเวทีมาหาแฟนๆทั้งกอด ทั้งจับมือ อย่างใกล้ชิดแทบทั้งโชว์ แน่นอนว่ามาประเทศไทยทั้งที หนุ่มแทคยอนได้เตรียมเพลงไทยสุดพิเศษมาร้องให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ฟังกัน กับเพลง เจ็บเมื่อไหร่ (CALL ME) ของคริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว หลังจากนั้นก็มาถึงโมเมนต์ดี ๆ ที่เรียกว่าช่วง SpecialTY – Special Thankyou เป็นช่วงที่หนุ่มแทคยอนได้วาดแก้ว Tumbler ให้กับแฟนและลงมามอบด้วยตัวเอง และยังดริปกาแฟเพื่อมอบให้ผู้โชคดีที่เกิดในวันนี้อีกด้วยเรียกว่าฟินกันเลยทีเดียวและแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของงาน เพราะเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอ แต่ความพิเศษของงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ หนุ่มแทคยอน ไม่ปล่อยให้งานจบลงง่าย ๆ จึงขอรันยาวด้วยหลากหลายเพลงฮิตอย่าง Toc Toc Toc, Champagne, Promise (I’ll be), Jump และ Hands Up งานนี้ทำเอาแฟน ๆ ต่างประทับใจไปตาม ๆ กันเพราะตลอด 2 ชั่วโมงของงานแฟนมีตติ้ง แทคยอน สร้างโมเมนต์สุดประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวบนเวทีจนกระทั่งวินาทีสุดท้าย ก่อนที่หนุ่มแทคยอนจะกล่าวลาแฟน ๆ พร้อมสัญญาว่าจะกลับมาหาทุกคนที่เมืองไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน!สามารถติดตามข่าวสาร และข้อมูลต่าง ๆ ของ GMM SHOW (จีเอ็มเอ็มโชว์) เพิ่มเติมได้ที่:• Official Facebook: GMMSHOW• TikTok: @gmmshow• Instagram: @gmmshow• Twitter: @GMMSHOW_th