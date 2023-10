"เทย์เลอร์​ สวิฟต์" ฟัน 2,000 ล้านบาทตั้งแต่หนัง Taylor Swift: The Eras Tour ยังไม่ได้เข้าโรง

Taylor Swift: The Eras Tour เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา และว่ากันว่าหนังน่าจะทำเงินให้กับ เทย์เลอร์​ สวิฟต์ ในระดับที่สูงมาก ๆ เพราะข้อตกลงที่ไม่เหมือนใครแต่รายงานระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ สวิฟต์ ที่เป็นทั้งดารา และผู้สร้าง ได้รับค่าตอบแทนจำนวนมาก...ตั้งแต่หนังยังไม่ได้เข้าฉษยเลยตามรายงานของ Variety เทย์เลอร์​ สวิฟต์ และทีมงานของเธอน่าทำเงินไปแล้ว 60 ล้านเหรียญจากภาพยนตร์เรื่องนี้ ตั้งแต่หนังยังไม่ได้เข้าฉาย จากยอดขายตั๋วล่วงหน้าที่ยอดสูงถึง 100 ล้านเหรียญฯโดย Taylor Swift: The Eras Tour ทำลายสถิติการจำหน่ายล่วงหน้าหลายรายการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และกวาด 123 ล้านเหรียญฯ ไปแล้วในการฉาย 3 วันแรกVariety เปิดเผยว่า เทย์เลอร์​ สวิฟต์ และทีมของเธอจะได้รับประมาณ 57% ของเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายตั๋ว ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าปกติ สูงมากกว่าผู้กำกับ หรือนักแสดงคนใด ๆ ที่ส่วนใหญ่จะได้ส่วนแบ่งรายได้ 10 - 20% เท่านั้นและเหตุผลที่ทำให้ เทย์เลอร์​ สวิฟต์ ได้รับเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งรายได้มากขนาดนี้ ก็เพราะเธอฉายเรื่องนี้โดยไม่ได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายโดยสตูดิโอระดับเมเจอร์ใด ๆ แต่ใช้วิธีเจรจากับเครือโรงภาพยนตร์ AMC โดยตรง จึงกลายเป็นการ "ตัดคนกลางออกไป" และส่งผลให้ Taylor Swift: The Eras Tour ได้รับส่วนแบ่งรายได้มากกว่าปกติมีรายงานว่า Taylor Swift: The Eras Tour มีค่าใช้จ่ายในการผลิตระหว่าง 10 ถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจึงได้คืนทุนได้อย่างง่าย ๆปกติแล้วหนังคอนเสิร์ตของศิลปินจะเข้าฉายหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ เทย์เลอร์​ สวิฟต์ ที่ไม่ขอฉายหนังผ่านการจัดจำหน่ายของสตูดิโอใด ๆ จึงมีอำนาจที่จะตัดสินใจเอง ในการเลือกที่จะส่งหนังฉายระหว่างที่ทัวร์คอนเสิร์ตของเธอก็ยังเดินทางไปแสดงในประเทสต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะให้แฟน ๆ ในประเทศที่ทัวร์ไม่ได้ไปแสดงถึงบ้าน ได้มีโอกาสชม Taylor Swift: The Eras Tour ด้วย“The Eras Tour” เข้าฉายในภาพยนตร์ 3,855 โรงทั่วอเมริกาเหนือในหลายรูปแบบ โดยมีราคาตั๋วสูงกว่าปกติ คือ 19.89 ดอลลาร์สำหรับผู้ใหญ่ และ 13.13 ดอลลาร์สำหรับเด็กและผู้อาวุโส ขณะที่ราคาตั๋วหนังโดยเฉลี่ยในสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญแน่นอนว่าทั้งหมดจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้า “The Eras Tour” ไม่ได้ประสบความสำเร็จในระดับนี้ ถึงขั้นที่มีคนบอกว่าเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จนับจากยุคของ ไมเคิล แจ็คสัน เป็นต้นมา