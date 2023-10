กระแสตอบรับจากแฟนๆ LOVE FEST THAILAND 2023 “MUSIC ON THE HILL” เกินคาดไปมาก 11-11-66 เตรียมชวนคนสนิทไปเที่ยวเทศกาลดนตรีและเลิฟสไตล์ CHANGEshowbiz

กลับมาอีกครั้งกับ FREE FEST เทศกาลดนตรีและเลิฟสไตล์ CHANGEshowbiz กับงาน LOVE FEST THAILAND 2023 “MUSIC ON THE HILL” กับการจัดงานครั้งแรกที่เขาใหญ่ ที่เพียงเปิดให้ลงทะเบียนกดรับบัตรเข้างานฟรีไม่กี่นาที “บัตรหมดเกลี้ยง” พร้อมชวนคนมีความรักทุก สเตตัส ไม่ว่าจะมีคู่ อกหัก โดยเฉพาะ “คนโสด” เพราะวันจัดงานตรงกับวันคนโสด เตรียมชวนกันไปรับพลังงานความรัก “นั่งฟังเพลงริมเขาแบบไม่เหงา” ผ่านเพลงรักเพราะๆ จากศิลปินตัวท็อปที่ CHANGEshowbiz ขนมาแน่นเวที “ นนท์ ธนนท์ - JEFF SATUR - BOWKYLION - เป้ MVL - MEAN ” ไม่ใช่แค่มีเพลงฟัง แต่..ยังมีจุดถ่ายรูปเก๋ๆ ในบรรยากาศสุด FESTIVE สายแฟชั่นเตรียม F ชุดกันหนาว ชวนคนรู้ใจมานั่งชิลเพลงเพราะๆ ได้เลย ใครมีปัญหาความรัก ก็มาปรึกษาพี่ๆ “พี่อ้อย พี่ฉอด” ที่จัดความเอ็กซ์คลูซีฟเปิดคลับความรักใต้ต้นไม้รูปหัวใจ สุขก็เล่า.. เศร้าก็ฟ้องพี่ๆ กันได้เลย หิวนักก็จัดความอร่อยเพราะยกทุกร้านดัง เมนูสุดฮิต มาเสิร์ฟถึงที่ และ FOOD TRUCK เมนูสุดปัง!! เคล้าเครื่องดื่มเย็นๆ ชิลล์ๆ ตลอดงาน แล้วมาเจอกัน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 - 24.00 น. ที่ ไร่ทองสมบูรณ์ คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา