LINE จัดคอนเทนต์ “เซลฟ์แคร์” ให้คนไทยดูแลกาย-ใจง่ายๆ

ความสนใจในเรื่อง “เซลฟ์แคร์” (Self Care) การดูแลตัวเอง ของคนไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความตึงเครียดสะสมของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ผู้คนจึงเริ่มสนใจมองหาวิธีในการดูแลตัวเองทั้งร่ายกายและจิตใจหลายคนอาจคิดว่า “การดูแลตัวเอง” เป็นภาระที่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ในความเป็นจริงแล้ว เซลฟ์แคร์เริ่มต้นได้ด้วยการลงมือทำสิ่งดีๆ เพื่อตัวเองในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้คนบนโลกดิจิทัลที่มักจะหาข้อมูลคอนเทนต์ที่สามารถใช้ตรวจสอบ ดูแล และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและอาการผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยตัวเองก่อนจะเข้าหาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญLINE จึงเดินหน้าจับมือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญ Love Frankie ครีเอทีฟเอเจนซีเพื่อสังคม ผู้ผลิตคอนเทนต์ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกด้านสุขภาพจิตในการใช้ชีวิตและเผชิญปัญหาในสังคม และ Art for Cancer องค์กรเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านรูปแบบการใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อกลาง โดยทั้ง 2 หน่วยงาน จะผลิตคอนเทนต์คุณภาพนำเสนอสู่ผู้ใช้งาน LINE ผ่าน 3 บริการ ได้แก่ LINE VOOM – LINE OpenChat – LINE TODAYภายใน LINE VOOM ชวนทุกคนมีส่วนร่วมในคอนเทนต์คุณภาพไปกับ Art for Cancer ร่วมสร้างคลิปคอนเทนต์เป็นยากำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง หรือ ร่วมแชร์ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ พร้อมติด #ArtforCancer โชว์ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น พร้อมชวนร่วมชมคลิปสั้น สนทนาปัญหาสุขภาพจิตจาก Love Frankie เคล็ดลับวิธีการเยียวยาจิตใจตัวตนเองในทุกๆ วัน สนุกกับฟิลเตอร์พิเศษบน LINE VOOM ได้ที่ https://lin.ee/O71A7QfN/lntl/PR LINE OpenChat พบกับสารพัน Live talk กับห้องสนทนาด้วยเสียงได้ตลอดทั้งปี โดย episode พิเศษจาก “ดีเจพี่อ้อย นภาพร” และคุณออย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้ง Art for Cancer ที่จะมาร่วมทอล์กเพิ่มพลังใจเพื่อผู้ป่วยและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00 น. ติดตามได้ห้อง OpenChat ART for CANCER: https://lin.ee/79ykw2M/gyjp นอกจากนี้ยังมีแคมเปญ The Nook จาก Love Frankie ที่มีกลุ่มโอเพนแชท #WTFeeling by #TheNook พื้นที่กิจกรรมด้านสุขภาพจิตที่หลากหลายสำหรับวัยรุ่นให้ได้ติดตามกันในระยะยาวโดยภายในห้อง OpenChat มีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตที่จะคอยพูดคุยกับสมาชิกในห้องทั้งยังสามารถติดตาม “เขื่อน ภัทรดนัย” ที่จะมาร่วมทอล์กในซีรีย์ vlog What's This Feeling (WTF) เกี่ยวกับสารพัดหัวข้อสุขภาพจิตของคนเมือง เริ่มจาก episode แรก “Alone Together โดดเดี่ยวไปด้วยกัน สานสัมพันธ์ ทลายความเดียวดาย” บนช่องทางของ Love Frankie ติดตามห้อง OpenChat #WTFeeling by #TheNook ได้ที่: https://lin.ee/ri5Nc73/gyjp ส่วน LINE TODAY รวบรวมทุกคอนเทนต์สาระความรู้เพื่อการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจจากทั้ง Love Frankie และ Art for Cancer และยังมีหัวข้อโพลชวนทุกคนให้มีส่วนร่วม เช็กสุขภาพกายใจของตนเอง