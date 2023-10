ปังมากแม่!คอนเสิร์ต “Sam Smith GLORIA The Tour Bangkok” กับโชว์สุดปัง พลังเสียงสุดยอด

ถือเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ประทับใจไม่รู้ลืม สำหรับ คอนเสิร์ตการกลับมาเยือนเมืองไทยและเอเชียในรอบ 5 ปีของศิลปินตัวท็อปที่เสียงทรงพลังแห่งยุคโชว์ที่กรุงเทพฯ ถือเป็นจุดหมายแรกของเอเชียเลกครั้งนี้ ทำให้แฟน ๆ ชาวไทยต่างแต่งตัวจัดเต็มจนแซมถึงกับรีโพสต์ลงไอจีสตอรี่ GLORIA The Tour เป็นโชว์ที่สร้างด้วยคอนเซ็ปต์ละครเวที แบ่งเป็น 3 องก์ที่บ่งบอกถึงตัวตน, เพลง และพัฒนาการของ Sam Smith ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการ โดยคอนเสิร์ตแบ่งพาร์ทเป็น 3 องค์ด้วยกันิเปิดตัวด้วยองก์แรกกับเพลงสร้างชื่ออย่าง “Stay With Me”และ “I’m Not The Only One” ที่สะกดสายตาคนดูด้วยเสียงของแซม และไลท์ติงแบบละครเวที พร้อมด้วยเทพีอโฟรไดท์สีเหลืองทองที่ตั้งตระหง่านตลอดการแสดงองก์ที่ 2 มาให้คอนเซ็ปต์ที่โชว์เพลง “Lay Me Down” เวอร์ชั่นอคูสติกที่ใครหลายคนฟังแล้วน้ำตาซึม ก่อนจะปิดท้ายพาร์ทนี้ไปด้วยโชว์สุดแซ่บในเพลง “I’m Not Here To Make Friends” ก่อนจะปิดท้ายไปแบบแซ่บลืมทางกลับบ้านในองก์สุดท้ายที่มีไฮไลท์เป็นการโชว์สเต็ปแดนซ์สุดเซ็กซี่ “Unholy” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ ปิดฉาก “Sam Smith GLORIA The Tour Bangkok” โชว์ที่เป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้แซมและแฟน ๆ ได้เป็นตัวของตัวเองขั้นสุด