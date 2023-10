เลือดกำเดาแทบพุ่ง “ลิซ่า” ลงรูปจากโชว์ Crazy Horse แถมทิ้งท้ายถ้าต้องการคนเรียกใช้ได้เลย

ยังคงเป็นเรื่องราวให้พูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับการขึ้นโชว์บนเวที Crazy Horse ของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้นำภาพถ่ายจากเวที Crazy Horse ในโชว์ Crisis? What a Crisis! ในชุดสาวออฟฟิศ ก่อนจะถอดออกเหลือเพียงชุด Lingeries ซีทรูจีสตริงสุดเซ็กซี่ รวมถึงชุดลูกปัดจากโชว์ But I am a good girl ที่เผยบั้นท้ายเต็มๆ เรียกได้ว่างานนี้เซ็กซี่เต็มสิบ และดูเหมือนเจ้าตัวจะรักงานโชว์ในครั้งนี้สุดๆถึงขั้นโพสต์แคปชันว่าถ้าขาดคนก็เรียกใช้บริการเธอได้เลย“Such an amazing experience at @crazyhorseparis_official Thank you everyone for making this happen. Call me whenever you need someone to fill a spot😉”( เป็นประสบการณ์ที่วิเศษที่สุดที่ Crazy Horse ขอบคุณทุกคนที่ทำให้โชว์นี้เกิดขึ้น เรียกใช้ฉันได้เลยถ้าต้องการคนมาช่วยเติมตำแหน่งว่าง )งานนี้แฟนๆที่ไม่ได้ไปดู แถมยังได้แต่จินตนาการถึงความเซ็กซี่ของ ลิซ่า จากปากคนอื่น ก็ต่างตะลึงและฟินกันสุดๆ จนอยากให้จัดโชว์อีกหลายๆรอบกันเลยทีเดียว