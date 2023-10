แฟนๆชาวไทยสุดฟินไปกับ “ชาร์ลี พุท” ในคอนเสิร์ต “Charlie Puth presents The “CHARLIE” Live Experience”

กลับมาในรอบ 5 ปีให้แฟนๆ ชาวไทยหายคิดถึงหนุ่มนักร้อง-นักแต่งเพลงเจ้าของหลายเพลงฮิตในตำนาน และยังเป็นเจ้าของฉายา “ไอต้าวคิ้วบาก” ที่ได้จากแฟนๆ ชาวไทย ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ชาร์ลีก็คัมแบ็คประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับทัวร์ครั้งที่ 3 ในไทย กับภาพลักษณ์และดนตรีที่โตขึ้น แต่ยังคงความน่ารัก ขี้เล่น เอ็นเตอร์เทนคนดูทั้งอิมแพ็ค อารีน่าให้สนุกไปด้วยกันตลอดกว่าสองชั่วโมงได้เหมือนเดิมชาร์ลี พุท(Charlie Puth) เปิดตัวด้วยชุดสีฟ้าเต็มยศกับเพลง Charlie Be Quiet! และ No More Drama ต่อด้วย Attention เพลงฮิตจังหวะสนุกที่ชาร์ลีทั้งร้องและเล่นเปียโนไปพร้อมกัน ต่อด้วย STAY เพลงที่เขาเคยเขียนให้กับ The Kid LAROI และ Justin Bieber ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงใหม่อีกครั้งในอีกเวอร์ชันสุดพิเศษคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมเอาเพลงที่ทุกคนมั่นใจว่าจะได้ฟังอย่าง Left and Right, Light Switch, I Don't Think That I Like Her, That's Hilarious และ Loser จากอัลบั้มล่าสุด “CHARLIE” เพลงเก่าที่หลายคนตั้งตารอฟังอย่าง BOY, We Don't Talk Anymore, How Long, Done for Me และเพลงที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ฟังอย่าง Dangerously และ Cheating On You ไม่เพียงเท่านั้น ชาร์ลียังปิดท้ายในช่วงอังกอร์ด้วยเพลงโปรดของใครหลายๆ คนอย่างเพลงฮิตติดหู One Call Away และ See You Again ทำแฟนๆอดไม่ได้ที่จะร้องคลอตามไปกับทุกคนในฮอลล์“Charlie Puth Presents The “CHARLIE” Live Experience” กำลังเดินทางไปยังอีก 9 เมืองในเอเชีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และปิดทัวร์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยคาดว่าอีกไม่นานเกินรอ แฟนๆ น่าจะได้ฟังเพลงจากอัลบั้มใหม่เจ้าตัวเคยสปอยล์เพลง “Your Eyes” ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มนี้เอาไว้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา