สาวสวย "อันย่า เทย์เลอร์-จอย" แต่งงานแล้ว! ควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาห์ที่โบสถ์เก่าแก่ในอิตาลี

อันย่า เทย์เลอร์-จอย และ มัลคอล์ม แม็คเร เชิญแขกวีไอพีหลายรายมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแต่งงาน ซึ่งจัดเป็นงานที่ 2 ในอิตาลี หลังทั้งคู่ได้จัดพิธีแบบเป็นส่วนตัวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้ว ที่เน้นชวนเพื่อนสนิท และสมาชิกในครอบครัวมาร่วมงานเป็นหลักข่าวบอกว่าในงานมี คารา เดลลาวีนจ์, จูเลีย การ์เนอร์, นิโคลาส ฮัลต์, ไมลศื เทลเลอร์ มาร่วมงานด้วยสำหรับหนุ่ม มัลคอล์ม แม็คเร เป็นนักร้อง นายแบบ นักแสดง นักแต่งเพลง นักกีตาร์ นักดนตรี เขาเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์สั้น Brotherly และเป็นนักร้องนำของวง Moreมีรายงานว่า แอนนา และ มัลคอล์ม แต่งงานกันที่ พาลาสโซ พิซานี มอเร็ตต้า ซึ่งเป็นพระราชวังเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 15 บนแกรนด์คาแนลของเมืองเวนิส โดยก่อนวันสำคัญมีคนเห็น แอนนา กำลังดื่มกาแฟบนระเบียงหลายชั่วโมงต่อมา นักแสดงสาวชื่อดังก็ปรากฏตัวบนระเบียงเดียวกันในลุคเจ้าสาว โดยเลือกชุดราตรีสีเบจปักลายนกและดอกไม้หลากสีบนช่วงท่อนบนคล้ายรัดตัวและกระโปรงเต็มตัว แทนที่จะเป็นชุดแต่งงานสีขาวแบบดั้งเดิม แต่ยังคงรักษาประเพณีบางอย่างไว้ด้วยการสวมผ้าคลุมหน้าสีขาวเธอกับมัลคอล์มซึ่งเริ่มออกเดทกันในเดือนพฤษภาคม 2021 แบบเงียบ ๆ กว่าจะเป็นข่าวก็เป็นในปีต่อมาตามแหล่งข่าวทั้งคู่จดทะเบียนสมรสในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ อันย่า เทย์เลอร์-จอย จะต้องบินไปออสเตรเลียเพื่อทำโปรเจ็กต์มัลคอล์ม กล่าวว่าเขารู้สึกประทับใจกับ แอนนา มากเมื่อพบกันครั้งแรก หลังจากกลับบ้าน ก็เขียนเพลงเกี่ยวกับเธอทันที เขายอมรับบนอินสตาแกรมเมื่อเดือนมีนาคม 2022 ว่าเพลง "Really Want to See You Again", เป็นงานที่ "ผมเขียนให้ อันย่า สองวันหลังจากพบเธอ"ในเดือนเดียวกันนั้น แอนนา บอกกับ British Vogue เกี่ยวกับความรักของพวกเขาว่า "วันก่อนฉันพูดกับเขาว่าเขาเหมือนเป็นงานอดิเรกของฉัน ในที่สุดฉันก็พบคนที่จะนั่งเงียบๆ ด้วยกัน ตอนที่ฉันอ่านหนังสืออย่างมีความสุข เราคบกันโดยทำตัวเหมือนคนอายุ 80 และ 7 ขวบไปพร้อม ๆ กัน มันดีจริงๆ"