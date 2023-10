“เจนี่-ณิชา” เปิดตัวลิปแมทใหม่ล่าสุด ลอรีอัล ปารีส Infallible Matte Resistance Lipstick ในงาน L'Oreal Paris Maison Infallible

ต้อนรับการกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของลิปลิควิดในรอบ 4 ปี ลอรีอัล ปารีส จัดงานเปิดตัวลิปสติกเนื้อแมทลองแวร์ตัวแรกกับลิปลิควิดเนื้อแมทบางเบา ไม่เหนียว เบลนด์ง่าย สบายปาก ติดทนนาน 16 ชั่วโมง โดยมี “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” Spokesperson ของ ลอรีอัล ปารีส ประเทศไทย พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” นักแสดงจากสังกัด GMMTV “ตู ต้นตะวัน” , “วินนี่ ธนวินท์”, “สตางค์ กิตติภพ” และ “ลูกจัน ภาสิดี เพชรสุธี” ณ ลานบีทีเอส Siam Square One พร้อมโชว์เคสรถสีแดงที่นำลิปสติกยักษ์ ที่เป็นปรากฏการณ์ไวรัลเพ้นท์เมืองปารีสถึงไทยแล้ว ใจกลางสยามแสควร์ภายในงานร่วมพูดคุยกับตัวแทนแบรนด์ทั้ง 2 ท่าน เริ่มกันที่ “เจนี่” ร่วมแชร์เคล็ดลับแต่งหน้าสุดว้าว หลังชาวเน็ตว้าวุ่นแห่ถามในโซเชียล ได้กล่าวว่า “เจนชอบลิปสติก คัลเลอร์ ริช อินเทนซ์ วอลุ่ม แมท เบอร์ 610 และ 614 เป็นสีนู้ดที่พอดีกับผิวสุดๆ ช่วยให้ริมฝีปากดูอิ่มเอิบทันทีที่ใช้ ริมฝีปากไม่แบน ไม่แห้ง ที่สุดของเมคอัพพร้อมการบำรุง สวยฉ่ำในแบบของเรา และคอมพลีทลุคให้สวยกว่าเดิมด้วยลิปตัวใหม่อินฟอลลิเบิล แมท รีซิสแทนซ์ แมทติดทนนาน สวยได้แค่ปาดครั้งเดียว และด้วยรูปทรงของแปรงที่ทำให้ทาได้ง่ายขึ้น ให้ความหรูหราที่ใครก็สามารถจับต้องได้ เจนว่าเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เนรมิตทุกลุคให้สวยหรูในแบบของคุณเอง เป็นตัวเสริมความมั่นใจของเจนเลยค่ะ”และสุดท้ายนี้ “ณิชา” ร่วมพูดคุยในฐานะ Spokesperson ของ ลอรีอัส ปารีส ประเทศไทย หลังจากกลับจากการเดินแฟชั่นโชว์บนรันเวย์ Le Défilé “Walk Your Worth” ณ กรุงปารีส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้แสดงคุณค่าในแบบที่เป็นตัวเอง ได้กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่ไม่เพียงแค่จะมอบพลังความงามให้กับผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะยืนหยัด และตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง ความมั่นใจเพียงแค่ปาดเดียว ให้ลิปสติกเนื้อลิควิด อินฟอลลิเบิล แมท รีซิสแทนซ์ มอบพลังให้คุณโอบรับทุกช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยสีที่ติดทนยาวนาน ให้ทุกคนสามารถผ่อนคลาย และปล่อยให้ตัวเองเปล่งประกายได้อย่างง่ายดายเหมือนกับณิชา การแต่งหน้าไม่ใช่แค่เพียงเพื่อความสวยงามหรือความมั่นใจเท่านั้น สำหรับณิชา ลอรีอัล ปารีส ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และปลุกความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองให้กับผู้หญิงไทยทุกคนอีกด้วย”พบกับ ลอรีอัล ปารีส อินฟอลลิเบิล แมท รีซิสแทนซ์ ลิปลิควิดเนื้อแมท ลองแวร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัตสัน และ ร้านค้า official store บนออนไลน์ของ ลอรีอัล ปารีส ติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ของลอรีอัล ปารีสได้ที่ www.loreal-paris.co.th #LOrealParisTH #LOrealMakeupTH #MatteResistanceTH