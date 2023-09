“แม้ก – ณฐ” ชวนเอฟซีและครอบครัวทั่วไทยมาว้าวุ่นกับความคุ้มเบอร์แรง! ของ “คูปองส่วนลด” ในแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดแคมเปญตอบโจทย์อินไซต์ครอบครัวสายช้อปทั่วไทยที่ชอบความคุ้มค่ากับแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน มอบความคุ้มเบอร์แรงกับ “คูปองจัดใหญ่” มูลค่ากว่า 15,000 บาท, Lucky Draw ลุ้นโชคใหญ่แจกรถกระบะและของรางวัลมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท, แจกคะแนน The1รวม 2 ล้านคะแนน, ของพรีเมี่ยมคอลเลกชันพิเศษ Hello Kitty White Collection พร้อมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากแบรนด์สินค้าชั้นนำอีกมากมายที่มัดรวมไว้ในแคมเปญเดียว! พร้อมอัปเลเวลความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษ "ROBINSON จัดใหญ่ พาเหรดโรดโชว์ 4 ภาค" เพื่อสร้างความสุขให้ทุก ๆ วันของชีวิต ตั้งแต่วันนี้ - 3 ต.ค. 66 ที่ห้างโรบินสันที่ร่วมรายการและทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯงานนี้สองหนุ่มคู่จิ้นก็เราเป็นคนชอบช้อปอย่าง แม้ก - กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ และ ณฐ - ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ยังว้าวุ่นควงแขนกันมาสัมผัสความคุ้มเบอร์แรงในแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน พร้อมชวนเหล่า “ฮาร์ทดิสของแม้ก - ณฐ” ยกทัพมาช้อปกันแบบจัดเต็ม พร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษสำหรับ 50 ผู้โชคดีแรกที่ช้อปในแคมเปญ(ไม่จำกัดยอดช้อป) รับสิทธิ์ฟินแบบใกล้ชิด และฟินแบบดับเบิ้ลสำหรับ 5 ท่านที่ทำเอาคนทั้งงานอิจฉาที่ได้ถ่ายรูปและรับของที่ระลึกสุดคิ้วต์จากมือสองหนุ่มเพื่อเอากลับไปฟินต่อที่บ้าน เรียกเสียงกรี้ดดังลั่นสนั่นงานโดย 2 หนุ่ม “แม้ก - ณฐ” ยังได้แชร์ถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมว้าวุ่นกับความคุ้มเบอร์แรงในครั้งนี้ว่า “วันนี้เรา 2 คนรู้สึกแฮปปี้กับห้างโรบินสันมาก ๆ เลยครับ และขอขอบคุณทางห้างฯ ที่จัดกิจกรรมฟิน ๆ แบบนี้ให้กับนักช้อปและเหล่าฮาร์ทดิสของเรา สำหรับสายช้อปปิ้งแบบเรา 2 คน ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด! ต้องรีบมาช้อปกับแคมเปญ ‘ROBINSON จัดใหญ่’ กันเลยนะครับ เพราะการันตีว่าห้างโรบินสันเค้าจัดใหญ่จริง ๆ โปรโมชันคูปองส่วนลดนี่คุ้มมาก ๆ ครับ แถมไอเทมก็น่าช้อปเพียบเลย ต้องว้าวุ่นมาช้อปที่ห้างโรบินสันกันเยอะ ๆ แล้วล่ะครับ ”พร้อมช้อปต่อแบบคุ้ม ๆ กับดีลสุดพีคของแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน ไม่ว่าจะเป็น...oลุ้นโชคใหญ่! รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท จำนวน 20 รางวัลไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger Double Cab Wildrak 2.0L Turbo , เครื่องประดับเพชร, ของประดับมงคลทองคำแท้ และบัตรของขวัญ เมื่อใช้คะแนนเดอะวันตามเงื่อนไขที่กำหนดoรับฟรี! ‘คูปองจัดใหญ่’ รวมมูลค่า 15.000 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท ขึ้นไป-แจกคะแนน The1 รวม 2 ล้านคะแนน จำกัด 20,000 สิทธิ์ (สิทธิ์ละ 100 คะแนน)-แจกคูปองส่วนลดของห้างฯ สูงสุด 10,000 บาท-แจกคูปองส่วนลดและสิทธิเศษจากพันธมิตร อาทิ บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน , ท็อปส์ ฯลฯ และแบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ Levi’s , Tefal , Sanrio , Hot Wheels, Casio , Haven ฯลฯ-แจกคูปองรับฟรีของพรีเมียมสุดคิ้วต์ หมอน Hello Kitty White Collection มูลค่า 850 บาทoรับฟรี “คูปองจัดเต็ม” รวม 12 สิทธิพิเศษ จากร้านค้าชั้นนำในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 27 สาขาทั่วประเทศoสุดยอดนักช้อป ที่มียอดช้อปสูงสุดในสาขา รับของรางวัลพิเศษ “จัดใหญ่”oร่วมสนุกกับกิจกรรม "ROBINSON จัดใหญ่ ทัวร์ 4 ภาค" กระจายความสุขครอบคลุมทั่วประเทศ กับกิจกรรมขบวนพาเหรดที่จะมาสร้างสีสันความสนุกแก่ครอบครัวนักช้อปทั่วไทย พร้อมชวนอัปเดตเทรนด์แฟชั่นกับไอเทมฮอต ที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ และกิจกรรม Meet & Greet กับคนดังในงาน “Robinson Jeans Fest Fashion” ที่ห้าง โรบินสัน ชลบุรี พบหนุ่มฮอต วินนี่ - ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์ ในวันที่ 24 ก.ย. 66 และ “Robinson Men's Fashion Fair” ที่ห้างโรบินสัน พิษณุโลก พบหนุ่มหล่อ พร้อม - ทีปกร ขวัญบุญ ในวันที่ 1 ต.ค. 66มาสัมผัสกับความคุ้มแบอร์แรงในแคมเปญ "ROBINSON จัดใหญ่" #แจกกระแทกใจเป็นใครก็ฟิน ตั้งแต่วันนี้ -3 ต.ค. 66 ที่ห้างโรบินสันที่ร่วมรายการ และช้อปสนุกผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น ROBINSON CHAT & SHOP, ROBINSON PERSONAL SHOPPER ON DEMAND โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน CENTRAL APP และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง FACEBOOK FANPAGE: ROBINSON DEPARTMENT STORE