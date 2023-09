RMLเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ลูกค้าคนสำคัญครั้งแรกในไทยกับการยลโฉมไฮจิวเวลรีคอลเลคชั่นใหม่จาก GRAFFแบรนด์ระดับโลก

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด มหาชน) ผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ สานต่อโปรแกรมดูแลลูกค้าTop Spender เปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้าคนสำคัญได้ยลโฉมความงดงามของเครื่องประดับเพชรมาสเตอร์พีซมากกว่า120 ชิ้นและคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจาก‘GRAFF’ (กราฟ) แบรนด์เครื่องประดับสุดหรูHigh Jewelry ที่ขึ้นชื่อเรื่องเพชรที่มีคุณภาพระดับตำนาน ภายใต้บรรยากาศอันสุดแสนพิเศษณ ห้องเพนต์เฮาส์โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 7-9 ก.ย.2566นายกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RMLกล่าวว่า “RML ให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์ที่หรูหราเหนือระดับ แตกต่างและดีที่สุดให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญจึงควรได้รับการดูแลอย่างใส่ใจและมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้เกิดความประทับใจมากที่สุดโดยเราได้จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแบรนด์แฟชั่นหรูระดับไฮเอนด์ให้แก่ลูกค้ามาแล้ว ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจาก พาร์ทเนอร์แบรนด์ไฮจิวเวอรีอย่าง GRAFFนำเสนอกิจกรรม‘A Private Showcase of the World’s Most Fabulous Jewels’ซึ่งจัดแสดงแบบไพรเวทโชว์ครั้งแรกในประเทศไทยให้กับลูกค้า RML โดย GRAFF เป็นแบรนด์อัญมณีระดับตำนานที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 60 ปีโด่งดังในด้านความเป็นที่สุดทั้งเพชรไซส์ใหญ่ที่ไม่มีใครเทียบได้คุณภาพของเพชรที่เป็นเอกลักษณ์ และเพชรหายากซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะชื่นชอบและประทับใจในงานนี้ทั้งนี้ RML จะมุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมสุดพิเศษที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายให้แก่ลูกค้า เพื่อยืนหยัดเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าในฐานะแบรนด์ผู้นำในการพัฒนาอสังหาฯ ลักชัวรี่และอัลตร้าลักชัวรี่ต่อไป”งาน ‘A Private Showcase of the World’s Most Fabulous Jewels’ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าผู้มีเกียรติซึ่งเป็นกลุ่มคนรักเครื่องประดับเพชรอย่างอบอุ่น โดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์กรุงเทพฯริมแม่น้ำเจ้าพระยาณ ห้องเพนต์เฮาส์โดยห้องได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามเปรียบเสมือนเป็นอาณาจักรอันแสนวิเศษที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับเพชรอันวิจิตรหรูหราตระการตาหลากหลายมากมายซึ่งรวบรวมไฮจิวเวลรีทั้งจากคอลเลคชั่นพิเศษIconic Collection และคอลเลคชั่นใหม่กว่า120ชิ้นจากแบรนด์GRAFFไว้นอกจากนี้ภายในงานลูกค้าคนพิเศษยังได้ดื่มด่ำกับการจิบชายามบ่ายและอร่อยกับขนมในชุด High Tea Setพร้อมเสพวิวอันแสนโรแมนติคจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯเพลิดเพลินไปกับการได้ดูเครื่องประดับเพชรแต่ละชิ้นที่แสดงถึงความหรูหราสง่างามและมั่งคั่ง ยิ่งไปกว่านั้นในงานยังมอบของสมนาคุณมากมายให้กับลูกค้าคนสำคัญ พร้อมสิทธิประโยชน์เหนือระดับตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรักเครื่องประดับเพชรอีกด้วย