ย้อนเวลาว้าวุ่นสู่ยุค 90s กับไป Twinkling Watermelon สนุกฮีลใจไปกับร็อกแบนด์สุดเก๋า ในซีรีส์เกาหลีจาก Viu (วิว)

จะเกิดอะไรขึ้น ! ถ้าคุณดันย้อนเวลา แล้วกลับมาเจอพ่อในวัยทีน ! เตรียมสนุกฮาไปกับมิตรภาพสุดซี๊ดแบบข้ามเวลา เคล้าเสียงดนตรี เมื่อพ่อลูกคู่นี้ กำลังจะตั้งวงร็อกด้วยกัน งานนี้รับประกันความสนุก มันส์ ผสมปั่นป่วน ในแบบที่ทั้งคอซีรีส์เกาหลี และคอเพลงหยุดดูไม่ได้ กับ 'Twinkling Watermelon' ผลงานจาก Viu Original ที่จะทำให้ผู้ชม ทั้งอมยิ้ม ประทับใจ หัวเราะออกมา หรืออาจน้ำตาซึมอย่างไม่รู้ตัว กับเรื่องราวการย้อนอดีตที่สนุกครบรส ด้วยพล็อตสุดแฟนตาซี ในแบบที่คุณจะคาดไม่ถึง !Twinkling Watermelon เล่าเรื่องราวของ 'อึนกยอล' เด็กชายที่เติบโตมาอย่างดี ในครอบครัว ทั้งพ่อแม่ และพี่ชายของเขาต่างบกพร่องในการได้ยิน ทำให้อึนกยอล เป็นเหมือนสมาชิกคนเดียวในบ้าน ที่สามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ แต่ 'อึนกยอล' ก็มีมุมส่วนตัวที่ครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อน นั่นคือ เขารักในเสียงเพลง เขาคืออัจฉริยะในการเล่นดนตรี แบบที่ใครได้ยินก็ต้องร้องว้าว จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้พลัดหลงเข้าไปในร้านเครื่องดนตรีสุดลึกลับ ซึ่งพาเขาย้อนกลับไปยังอดีต และพบกับพ่อของเขาในวัย 18 ปี ในช่วงเวลาที่พ่อของเขา ยังพูดได้ และยังคงได้ยินทุกอย่าง แต่ทั้งหมดนี้คืออะไรกันแน่ ! อึนกยอล จึงต้องหาคำตอบในการย้อนเวลาครั้งนี้ และในขณะเดียวกัน เสียงดนตรี ก็ได้เริ่มสร้างมิตรภาพ ระหว่างเขากับพ่อ อีกครั้งใครที่อยากดูซีรีส์แบบสนุกครบรส ที่ผสมผสานทั้งปมดราม่า คอเมดี้ โรแมนติก และแฟนตาซีไว้ด้วยกัน ต้องไม่พลาด 'Twinkling Watermelon' เคล้าด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของยุค 90s บทเพลงจากยุคนั้น ที่กลับมาฟังวันนี้ก็ยังดีต่อใจ พร้อมจัดเต็มทัพนักแสดงวัยรุ่น ที่แต่ละคนคือตัวพีก มาแรงแห่งยุค เริ่มจากบท อึนกยอล ได้ 'รยออุน' พระเอกหนุ่มที่โด่งดังจาก The Secret Romantic Guesthouse มาประกบ 'ชเวฮยอนอุค' ที่แฟนซีรีส์เกาหลีคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจาก Twenty-Five Twenty-One มาสวมบท อีชาน ในวัยหนุ่ม คุณพ่อของอึนกยอล ที่ในเรื่องเขายังเป็นเด็กหนุ่ม และตกหลุมรักสาวคนหนึ่งทำให้เขาพยายามตั้งวงดนตรี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับเธอ โดยบทสาวคนดังกล่าวได้ 'ซอลอินอา' นักแสดงสาวที่หลายคนประทับใจเธอจาก Business Proposal มาสวมบทดังกล่าว ร่วมด้วย 'ชินอึนซู' นักแสดงสาวจาก Summer Strike ในบท ชองอา นักเรียนสาวที่บกพร่องในการได้ยิน แต่เธอกลับไม่ยอมให้ความพิการนี้ มาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตหลังจากเริ่มออนแอร์ไปเพียงไม่กี่ตอน ความสนุกเฮฮาแถมยังดีต่อใจของซีรีส์ Twinkling Watermelon ก็ทำให้ซีรีส์ขยับเรตติ้งขึ้นในทุก EP ด้วยฝีมือการกำกับของผู้กำกับ ซนจองฮยอน จาก When My Love Bloom (2020) และ Mental Coach Jegal (2022) บวกกับสไตล์การเขียนบทที่โดนใจผู้ชมของ จินซูวาน ผู้เขียนบทที่เคยฝากผลงานระดับตำนานอย่าง The Moon Embracing The Sun (2012) ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่เคยกวาดเรตติ้งถล่มทลายมาแล้ว นี่คืออีกหนึ่งซีรีส์ดีต่อใจ ที่เตรียมมาสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างแน่นอน แฟนซีรีส์ชาวไทย สามารถติดตามตอนใหม่ได้ทุกคืน วันจันทร์-อังคาร เวลา 20:15 น. เฉพาะที่ Viu ที่เดียวเท่านั้น