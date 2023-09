ถล่มเรตติ้งทันที ซีรีส์ปั่นประสาท 'The Escape of the Seven' งานใหม่จากผู้สร้าง 'The Penthouse' ที่ชวนกำพาราฯยิ่งกว่า

เตรียมเสียสติโต้รุ่งกันอีกครั้ง สำหรับแฟนซีรีส์เกาหลี ที่ชื่นชอบสไตล์ 'The Penthouse' หลังสร้างปรากฏการณ์ถล่มเรตติ้งต่อเนื่องถึง 3 ซีซั่น ขึ้นแท่นหนึ่งในซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงสุดในรอบหลายปี ล่าสุด มือเขียนบทอย่าง “คิมซุนอก” ขอแท็กทีมผู้กำกับ “จูดงมิน” กลับมาท้าทายอารมณ์คนดูอีกรอบกับผลงานใหม่อย่าง 'The Escape of the Seven' ซีรีส์ทริลเลอร์พล็อตสุดหวือหวา เรื่องราวของ 7 คนแปลกหน้าที่ต้องมาเกี่ยวพันกัน หลังการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา ของเด็กสาวคนหนึ่ง ซึ่งแต่ละคนล้วนปกปิดความจริงบางอย่างเอาไว้ ซึ่งแอบแฝงไปด้วยความเหี้ยม ความชั่วร้าย และความอำมหิตในระดับที่ใครก็คาดไม่ถึง และที่ยิ่งกว่านั้น คือพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับการลงทัณฑ์จากสวรรค์ ที่อาจทำให้ไม่มีใครรอด ไปจากคำลวงในครั้งนี้นี่คือซีรีส์เข้มข้นที่แฟนซีรีส์ล้างแค้นสุดหวือหวาอย่าง The Penthouse จะต้องกรี๊ด เพราะนอกจากจะเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของทั้งผู้กำกับและผู้เขียนบทแล้ว ยังยกทีมนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตากัน กลับมาเจอกันบนหน้าจออีกเพียบ ราวกับว่านี่คือซีรีส์ร่างอวตารของ The Penthouse มีทั้ง ออมกีจุน ที่คราวนี้ขอย้อมผมขาว กลับมาในชายผู้ทรงอิทธิพลและเต็มไปด้วยปริศนา นี่คือตัวละครที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายในแบบที่ผู้ชมจะคาดไม่ถึง, ยุนจงฮุน มาในบทซีอีโอของ เชอร์รี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ กับเบื้องหลังที่เต็มไปด้วยความละโมบ และ ชินอึนคยอง ในบทแพทย์หญิง ที่พยายามทำทุกทางเพื่อใกล้ชิดกับ มหาเศรษฐี ที่เป็นคุณปู่ของเด็กสาวที่หายตัวไปอย่างปริศนา โดยนอกจาก 3 นักแสดงที่กลับมารียูเนียนกันแล้ว ซีรีส์ยังมีนักแสดงแถวหน้ามาร่วมจอชุดใหญ่อย่าง ฮวังจองอึม นางเอกจาก She Was Pretty และ Mystic Pop-Up Bar มาในบทคุณแม่อารมณ์ร้าย และ อีจุน นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ The Silent Sea ในบทหนุ่มอันธพาลที่ชีวิตเคยแต่ถูกหักหลังเพียงเปิดตัว ฉายไปในสัปดาห์แรก 'The Escape of the Seven' ก็ถล่มเรตติ้งในเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยเรตติ้ง Nationwide สูงถึง 6.1% จากข้อมูลของ Nielson Korea นั่นหมายความว่า จากการฉายเพียงแค่ 2 ตอนแรก ก็มีผู้ชมดูสดผ่านทางโทรทัศน์มากกว่า 1 ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อย และคาดการณ์ว่า เรตติ้งจะพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้สร้างไม่รอช้า เดินหน้าสร้างและถ่ายทำ ซีซั่น 2 ในทันที เพราะนี่อาจเป็นซีรีส์ในระดับปรากฏการณ์เรื่องต่อไป ในระดับที่ 'The Penthouse' เคยทำได้มาแล้ว ใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีจึงควรรีบเปิดดู ก่อนจะตกเทรนด์และโดนสปอยล์ไปมากกว่านี้แฟนซีรีส์เตรียมอดหลับอดนอน กำยาพาราฯให้พร้อม แล้วพิสูจน์ความปั่นประสาทไปกับซีรีส์เกาหลีฟอร์มใหญ่แห่งปีอย่าง 'The Escape of the Seven' พร้อมกัน โดยในซีซั่นแรกจะมีความยาวทั้งหมด 17 ตอน เริ่มออนแอร์ให้ได้ชมกันแล้ว ในฐานะของ Viu Original ดูตอนใหม่พร้อมกัน ทุกคืนวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21:30 น. ดูได้ที่ Viu ที่เดียวเท่านั้น