“โบว์ เมลดา” มิติใหม่นางเอกสายฟาด! ลั่นเขาพิมพ์ได้ เราก็ต้องพิมพ์ได้ คนเท่ากัน! อย่าคาดหวังต้องเพอร์เฟกต์

เชฟดังร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เอาใจอิตาลีเลิฟเวอร์

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และสำนักพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) จัด “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA” โดยมีเซเลบสายอิตาลีเลิฟเวอร์ตบเท้าร่วมงาน นำโดย อาเล็ก-ธีรเดช เมธา