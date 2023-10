เชฟดังร่วมอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เอาใจอิตาลีเลิฟเวอร์

"อาเล็ก - แจ็คกี้ -เชฟภู" ยกขบวนร่วมเฉลิมฉลองมหกรรมอีเวนต์ “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x ITA”

สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และ สำนักพาณิชย์ อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดประสบการณ์งานเฉลิมฉลองกับมหกรรมอีเวนต์ “Celebrate The Best of Italy, presented by Shopee x I