แมริออท เฉลิมฉลอง 10 โรงแรมและรีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เฉลิมฉลองหลังโรงแรมและรีสอร์ทยอดนิยมในเครือ 10 แห่งในประเทศไทย ได้รับเกียรติคว้ารางวัลจากซึ่งเป็นรางวัลที่รับรองผู้ให้บริการท่องเที่ยวที่ดีที่สุด และยอดเยี่ยมในประเทศไทยการมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนี้จัดขึ้นทุก ๆ สองปีโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand (TAT)) ซึ่งในการประกวดมีการแบ่งรางวัลออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ ประกาศนียบัตร (Certificate) ไปจนถึง รางวัลยอดเยี่ยม (Gold Award) ในสาขาต่าง ๆ โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวสากล (World Tourism Day) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การดำรงตำแหน่งของนางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ในฐานะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนล่าสุดในครั้งนี้ โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Hua Hin Marriot Resort & Spa) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ในสาขารีสอร์ต ขณะที่โรงแรมอีกแปดแห่งคว้ารางวัล ดีเด่น (Silver Awards) ในสาขาต่าง ๆ อันได้แก่ โรงแรม เชอราตัน สมุย รีสอร์ท (Sheraton Samui Resort) (สาขารีสอร์ต), โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยางบีช (Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach) (สาขารีสอร์ต), โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท ภูเก็ต ทาวน์ (Courtyard by Marriott Phuket Town) (สาขาโลเคชั่น โฮเทล), โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ (Le Méridien Bangkok) (สาขาโลเคชั่น โฮเทล), โรงแรม คอร์ทยาร์ด แมริออท กรุงเทพ (Courtyard by Marriott Bangkok) (สาขาโลเคชั่น โฮเทล), โรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort & Spa) (สาขารีสอร์ต), โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา (Rayong Marriott Resort & Spa) (สาขาลักซ์ซูรี โฮเทล) และโรงแรม เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa) (สาขารีสอร์ต) นอกจากนี้ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา (Le Méridien Khao Lak Resort & Spa) ยังได้รับรางวัล ประกาศนียบัตร ในสาขารีสอร์ต อีกด้วยเหล่าผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเชิญให้ร่วมเป็นพันธมิตรกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในกิจกรรมด้านการตลาด และเข้าร่วมในงานเทรดโชว์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงได้รับการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชนเพิ่มเติม ผ่านเครื่องมือด้านการตลาดต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.marriott.com.