“หนิง ปณิตา” รักไม่รุ่ง แต่งานปังมาก บินสิงคโปร คว้ารางวัล Hofs Award 2023 สุดยอด CEO แห่งปี ประกาศบนเวทีได้กลับมาใช้นามสกุล “พัฒนาหิรัญ” ของตัวเอง

ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับตัวแม่ ตัวมัม ซิงเกิ้ลมัมป้ายแดงที่แม้ความรักจะไปไม่รอด ออกมายอมรับว่าได้แยกทางกับสามี “จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ความรักจะมีอุปสรรค แต่เรื่องงานปังมาก หลังจากมาลุยธุรกิจนั่งแท่น CO-CEO แบรนด์ SEWA สกินแคร์ของไทย กับผลิตภัณฑ์ SEWA โสมดำ ที่เปิดตัวมาได้ 1 ปี ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้า จุดด่างดำให้กับคนไทย ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีล่าสุดแบรนด์ SEWA (เซวา) ได้รับรางวัล Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 สาขา SKINCARE HALL OF FAME สกินแคร์ยอดเยี่ยม ซึ่ง งานนี้ หนิง ปณิตา พร้อมด้วย CEO SEWA “ปุ๊ก เบญจกิติ เมฆแสน” ก็ได้เดินทางไปรับมอบรางวัลถึงประเทศสิงคโปร์ และ งานนี้ หนิง ปณิตา ยังได้รับรางวัล The Pinnacle CEO Performance of the Yearสำหรับเวที Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 เป็นเวทีมอบรางวลัเกียรติยศที่จารึกความสำเร็จของบุคคลคุณภาพ และ สุดยอดธุรกิจแห่งปีที่ทรงอิทธิพลมีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จากทั่วเอเชียภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนจากประเทศสิงคโปร์งานนี้ตัวแม่จะแคร์เพื่อ หนิง ปณิตา ขึ้นเวทีพูดขอบคุณรางวัลที่ได้รับอย่างภาคภูมิใจ พร้อมประกาศบนเวทีด้วยความตื่นเต้น ดีใจ บอกว่า…