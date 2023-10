"มาย-อาโป" ขึ้นแท่นผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นระดับโลก

และ2 นักแสดงชายไทยจากภาพยนตร์แมนสรวง และ KinnPorsche The Series ติดลิสต์ผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นระดับโลก ของเว็บไซต์ Business of Fashion ปีล่าสุด 2023ทั้งคู่ได้ออกมาพิสูจน์ฝีมือกับการแสดงภาพยนตร์เรื่อง "แมนสรวง" จนดังไปไกลทั่วโลก สื่อทั้งในและต่างประเทศต่างรวมไปถึงแฟนๆต่างให้ความสนใจและยอมรับเท่านั้นยังไม่พอทั้ง 2 คน "มาย ภาคภูมิ" และ "อาโป ณัฐวิญญ์" ยังได้ติดลิสต์ผุ้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น ระดับโลก เว็บไซต์ Business of Fashion ประจำปี 2023 ซึ่งจะมีการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ที่เว็ปไซต์เกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น จะจัดอันดับบุคคลที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าบุคคลท่านนั้นมีผลต่อวงการในปีนั้นๆ ไม่เพียงแต่จะเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงการบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็น นักธุรกิจ, นายแบบ, นางแบบ, ดีไซนเนอร์, บรรณาธิการ ไปจนถึงผู้บริหาร ซึ่งคนดังของประเทศไทยและนอกจาก "มาย-อาโป" แล้ว ยังมี เหล่าสาวสวยสายเลือดไทยอย่าง "ลิซ่า" Blackpink , "ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่" Friend of the House จากแบรนด์ Gucci และ "ญาญ่า อุรัสยา" House Ambassadors จากแบรนด์ Louis Vuitton อีกด้วยนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของคนไทย ที่ได้รับตำแหน่งสำคัญ และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วย