บ้านไม่แตกแล้ว “แมทธิว” ยอมยกธงขาว จะไปทำหมันตามใจเมียรัก กลัวเมียไม่ให้ทำการบ้าน

หลังจากประกาศศึกว่าถ้าไม่ทำหมันก็จะขอเปลี่ยนผัวและไม่ยอมมีเซ็กซ์ด้วย ล่าสุด “แมทธิว ดีน” ขอยกธงขาวยอมศิโรราบให้ “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” เป็นที่เรียบร้อย จะยอมไปทำหมันทันที เพื่อรักษาความสัมพันธ์ พร้อมเปิดเผยว่าแค่อยากมีลูกสาวอีกคนให้ “น้องเดมี่” แต่ถ้าเมียไม่ไหวก็จะไม่ฝืนแต่อย่างใดแต่งานนี้จากข้อความซึ้งๆถึงเมียรัก พออ่านแฮชแท็กเท่านั้นก็ถึงบางอ้อกันเพียบ“I will do anything for you. ผมทำเพื่อคุณได้ทุกอย่างครับ ❤️ ผมเห็นใจความเหนื่อยของคนเป็นแม่ ที่แพ้ท้อง/อุ้มท้องตลอด 9เดือนจนคลอดลูก มันเหนื่อยจริงๆผมเห็นคุณมาในทุกช่วงเวลา 🙂💪🏼 ที่คิดอยากมีลูกอีกคน ก็เพราะเห็นครอบครัวเรามีความสุขมากเวลาอยู่กับลูกๆ บวกกับการที่ Demi อยากมีน้องสาวมากๆ แค่นี้แหละ..แต่ถ้าที่รักยืนยันว่าจะให้ทำหมันจริงๆ…ก็พร้อมตามใจภรรยาอยู่แล้วละจ้า ไม่เคยขัด 😀 @lydiasarunrat #NeedSex”