แรงมากแม๊! “ลีเดีย” จัดหนัก “แมทธิว” จะทำหมันหรือจะให้เปลี่ยนผัว!

ทำเอาคนบันเทิงและฟอลโลเวอร์ฮากระจาย หลังจากที่โพสต์ข้อความระบุว่าโดยแท็กหาสามี พร้อมแคปชั่นว่า “ก็บอกดีๆ แล้ว เคยฟังไหมคะ ทำซะทีจบๆ @matthew.deane1 Book your vasectomy now! No more babies and no more sex until you get snipped! #DesperateTimesCallForDesperateMeasures”งานนี้คนในวงการต่างเข้ามาเมนต์กระจาย อาทิ พลอย เฌอมาลย์ “คุณค่าที่คุณคู่ควร” คริส หอวัง “โอ้ย 555” วู้ดดี้ วุฒิธร “คลินิกทำหมันต้องเข้าแล้วล่ะ” ฯลฯอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ลีเดีย พูดมาตลอดว่าขอมีลูกแค่ 3 คนก็พอ เพราะไม่ไหวแล้วขอปิดอู่ แต่ฝั่งสามีก็ยังมีความหวังว่าภรรยาจะท้องลูกคนที่ 4 ได้อีก