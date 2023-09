“ลีเดีย” อย่างเดือด! ไล่ “แมทธิว” ไปทำหมัน ไม่งั้นขอเปลี่ยนผัว

เป็นครอบครัวที่เปิดเผยสุดๆสำหรับครอบครัว “ดีน” ที่ล่าสุด “ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน” ถึงขั้นออกอาการดุดันไม่เกรงใจใคร เมื่อคุณสามีอย่าง “แมทธิว ดีน” แสดงออกชัดเจนว่าหลงใหลเมียรักขั้นสุดและยังอยากมีลูกคนที่ 4 งานนี้ทำเอาคุณแม่ลูก 3 ถึงกับเดือด รีบโพสต์ข้อความเตือนสามีโดยระยุว่า“จะทำหมัน หรือ จะให้เปลี่ยนผัวคะ” พร้อมกับจ้อความภาษาอังกฤษว่า “ก็บอกดีๆแล้ว เคยฟังมั้ยคะ ทำซะทีจบๆ @matthew.deane1 Book your vasectomy now! No more babies and no more sex until you get snipped! #DesperateTimesCallForDesperateMeasures”( ก็บอกดีๆแล้ว เคยฟังมั้ยคะ ทำซะทีจบๆ จองทำหมันเลย ไม่มีลูกแล้ว และจะไม่มีเซ็กซ์อีกจนกว่าจะโดนตอน )งานนี้ทำเอาเพื่อนๆเข้ามาแซวคุณแม่กันยกใหญ่ พร้อมบอกให้ใจเย็นๆด้วย