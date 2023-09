VFcore ทะยานสู่ No.1 อาหารเสริมสำหรับแมว

“ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยง” ทั้งในระดับโลกและในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ขยายไปยังตลาดสินค้าและบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้ขยายตัวและเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลจาก Kantar Worldpanel ในประเทศไทย พบว่าไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จํานวนครัวเรือนที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดการสรรหาสินค้าที่ดีที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยปัจจุบันตลาดธุรกิจสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในไทยมีมูลค่าราว 4,000 ล้านบาท แยกเป็นเฉพาะอาหารเสริมสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท และในปี 2569 คาดว่ามูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยจะเติบโตจากปี 2564 เฉลี่ยปีละ 8.4% หรือราว 66,000 ล้านบาทผลิตภัณฑ์ VFcore (วีเอฟคอร์) อาหารเสริมแมวเลีย โดย บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด ผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงที่ปัจจุบันมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งครองใจกลุ่มเป้าหมาย จากการสำรวจในโรงพยาบาลและคลินิก รวมถึงร้าน Pet shop ทั่วประเทศรวมกว่า 200 ที่ โดย “น.สพ. มนัยธร เสริบุตร” ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เว็ทซินโนว่า จำกัด ได้เผยจุดแข็งในการก้าวเป็นผู้นำธุรกิจอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงว่า “เราเป็นศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยเป็นจ้าแรกที่คิดค้นพัฒนาสูตรอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงรูปแบบใหม่ หรือเรียกว่าอาหารเสริมแมวเลีย ที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช่เม็ด เป็นแบบที่ง่ายฉีกซองแล้วทานได้ มาในรูปแบบแมวเลีย โดยทำการค้นคว้าวิจัยมากกว่า 1 ปี จากทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อได้สูตรที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของแมว”ปัจจุบัน VFcore (วีเอฟคอร์) มีทั้งหมด 8 สูตรที่สัตว์แพทย์แนะนำ ผลิตจากวัตถุดิบพรีเมียมและพัฒนาสูตรโดยสัตวแพทย์ คือ1.) สีเหลือง LS (Lysine) ไลซีน ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันหวัดแมว ช่วยน้องคลายความเครียด2.) สีแดง RB (Iron & Copper Multi-Vitamins) ช่วยบำรุงเลือด3.) สีเขียว JC (Joint Care Complex) ช่วยชะลอข้อเสื่อม4.) สีส้ม KC (Kidney Care) ช่วยบำรุงไต5.) สีทอง Vitality ช่วยบำรุงทั่วไปมีวิตามินรวมกว่า 20 ชนิด6.) สีเขียวมรกต BIO ช่วยลดอาหารท้องเสีย ปรับภูมิคุ้มกัน7.) สีครีม ลาเต้ FIBER ช่วยเรื่องท้องผูก ลดขนอุดตันและสูตรใหม่ล่าสุด 8.) สีชมพู SK (Skin) ช่วยเรื่องขนสวยเงางามนอกจากนี้ “น.สพ. มนัยธร” ได้เผยกลุยทธ์ที่ใช้ขับเคลื่อนแบรนด์ให้เป็นเจ้าตลาดตลอดปี 2566 ว่า “เว็ทซินโนว่า มุ่งหวังที่จะเป็นเป็นบริษัทอันดับ 1 ในธุรกิจสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคเอเชียและเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในธุรกิจสัตวแพทย์ ซึ่งใช้กลยุทธ์ทำนวัตกรรมทางสัตว์แพทย์ที่คิดค้นเอง รวมถึงพัฒนาสูตรร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ส่วนกลยุทธ์ในไทยหลัก คือ ‘Value of sustainable’ ได้แก่ (1) Good product (2) Data and Behavior (3) Boost awareness (4) Community ประเดิมด้วยการกระโดดเข้าสู่ตลาดคู่จิ้น Y ด้วยการสนับสนุนกิจกรรม fan meet เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของตลาดนี้ สื่อวายไทยนั้นเติบโตเป็นอย่างมาก และถูกส่งออกไปต่างประเทศในฐานะสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียซึ่งจากการประเมินของ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์” ได้เปิดเผยว่า มูลค่ารวมเฉพาะของประเทศไทยรวมกันอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท โดยพบว่าผู้ที่ชื่นชมซีรีส์ เป็นคนกลุ่มเดียวกันกับคนรักสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสัตว์เลี้ยง อย่างมีนัยยะสำคัญ เหตุนี้จึงสนับสนุนกิจกรรม fan meeting งาน Viu Scream Dates 2023 จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และยังให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมเกิดประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์”โดย เว็ทซินโนว่า จัดกิจกรรมแจกบัตรในงาน Viu Scream Dates 2023 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวศิลปินเกาหลีและไทยกว่า 30 ชีวิต นำทัพโดย 2 นักแสดงเกาหลี จูวอน (Joo Won) นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ Stealer: The Treasure Keeper และ รยออุน (Ryeo Un) นักแสดงดาวรุ่งจากซีรีส์ 18 Again พร้อมเสริมทัพด้วยซูเปอร์สตาร์ไทย กับ 4 นักแสดงนำจากซีรีส์ F4 Thailand: หัวใจรักสี่ดวงดาว ได้แก่ ไบร์ท วชิรวิชญ์, วิน เมธวิน, นานิ หิรัญกฤษฎิ์, ดิว จิรวรรตน์ พร้อมด้วย 2 คู่จิ้นอย่าง “ออฟ จุมพล” กับ “กัน อรรถพันธ์” และ “เต ตะวัน” กับ “นิว ฐิติภูมิ” รวมถึงนักแสดงหนุ่ม “ฟลุ้ค ณธัช” จากซีรีส์เรื่องใหม่ Shadow เงา/ล่า/ตาย และเหล่านักแสดง Viu Artist จากซีรีส์เรื่องใหม่ Close Friend โคตรแฟน ซีซั่น 3 ต่อขบวนความปังด้วยศิลปิน T-POP ที่ขนไอดอลเจนใหม่มากันทั้ง เกิร์ลกรุ๊ป และ บอยแบนด์ อาทิ 4EVE, ATLAS , SIZZY, 4MIX, LYKN เป็นต้น งานนี้ “เว็ทซินโนว่า” ใจป้ำ! แจกบัตร VIP 20 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท) โดยร่วมกิจกรรมง่ายๆเพียง 1.) ซื้อสินค้า “เว็ทซินโนว่า” (VFcore, MicrocynAH, Dermodacyn, Zymox, DeliSci, Otosense และ Dermacore) ช่องทางไหนก็ได้ จำนวน 2,000 บาท ขึ้นไป แล้วส่งหลักฐานหรือใบเสร็จมาใน Inbox เพจเฟสบุ๊ค “VetSynova” พร้อมแจ้งว่า ร่วมกิจกรรมแจกบัตร Viu Scream Dates 2.) ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยงคู่กับกับสินค้าที่ซื้อไป แล้วโพสต์คอมเม้นต์ในเพจเฟสบุ๊ค “VetSynova” สามารถร่วมสนุกกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ทางเพจเฟสบุ๊ค VetSynovaเรียกว่าซื้อผลิตภัณฑ์ “เว็ทซินโนว่า” นอกจากจะได้ร่วมลุ้นบัตรเข้างานสุดยิ่งใหญ่แห่งปีแล้ว เหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยงยังได้อาหารเสริมบำรุงสุขภาพดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ “VFcore (วีเอฟคอร์)” ที่ภูมิใจนำเสนอสำหรับคนรักแมวโดยเฉพาะ เหมือนดั่งสโลแกนของสินค้า “วีเอฟคอร์ สุขภาพดีแสนอร่อย”