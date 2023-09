“อันตราย” ซิงเกิ้ลล่าสุดจาก The KYLE รู้ว่าอันตรายแต่จะเสี่ยงสักครั้งในชีวิต

หลังจากที่ได้ปล่อยอัลบั้มแบบเต็มรูปแบบ 8 เมนูแห่งความเจ็บปวดกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า “UNHAPPY MEAL” กันไปแล้ว พวกเขา The KYLE ฉั่ง, หนุ่ม, เวฟ และเติ้ล ด้วยคาแรคเตอร์อันโดดเด่นไม่เหมือนใคร ผสมมุมมองต่อโลกที่แสนโหดร้ายจากประสบการณ์ส่วนตัวที่มาในสไตล์ Hyper Emo จากค่าย JUICEY พร้อมแล้วที่จะส่งเพลงใหม่มาให้แฟนๆ ได้รับฟัง กับเพลงที่มีชื่อว่า “อันตราย”“อันตราย” ความคลั่งรักแบบ Hyper เปิดศักราชใหม่ของ The KYLE กับความรักแสนอันตรายที่ถ้าไม่ตายก็อยากจะลองให้รู้ไปสักที เรื่องราวของการหลงรักใครสักคนที่ต้องเอาหัวใจไปเสี่ยงจากการถูก หักอกได้ทุกเมื่อ บอกเล่าผ่านซาวด์ Pop Punk อันเป็นลายเซ็นต์ของวง The KYLE หากใครเคยมีประสบการณ์ "อันตราย" ต่อใจมาก่อน เพลงนี้จะเป็นตัวแทนของโมเม้นท์นั้นถ้าไม่เชื่อก็มาลองเสี่ยง