เหล่าคนดังร่วมงาน “ป๊อปมาร์ท” (POP MART) กล่องสุ่มอาร์ตทอยยอดนิยมอันดับ 1 ของโลก เปิดตัวแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในไทย

แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์เทรนด์ยอดฮิตที่เข้ามาสร้างสีสันให้แก่กลุ่มผู้รักและสะสมของเล่นของสะสมทั่วโลก จนเกิดเป็นปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกครั้งใหม่ในสไตล์ “ป๊อปคัลเจอร์ อาร์ตทอย” อาร์ตทอยแบบ “กล่องสุ่ม (Blind Box/Mystery Box)” โดย “มร. จัสติน มูน” ประธาน ป๊อบมาร์ท อินเตอร์เนชันแนล เปิดเผยว่า ล่าสุด ป๊อปมาร์ท (POP MART) ได้ร่วมทุนกับ “ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์” (Minor Lifestyle) หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเผยโฉมแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในไทยที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อย งานนี้มีเหล่าคนดังนักสะสมและชื่นชอบอาร์ตทอย อาทิ ซี ศิวัฒน์, เอมี่ กลิ่นประทุม, เปรี้ยว ทัศนียา, เมฆ จิรกิตติ์, ทะเล สงวนดีกุล และอีกมากมายเข้าร่วมงานการเปิดแฟลกชิปสโตร์ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งมอบประสบการณ์พิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับนักสะสมชาวไทย ผ่านผลงานที่สร้างความนิยมจากไอเดียการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการนำ เสนอคาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะจนสามารถครองใจคนทั่วโลกได้จากเหล่าศิลปินนักออกแบบชื่อดังระดับโลก อาทิ• MOLLY (มอลลี่)MOLLY ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นในปี ค.ศ. 2006 โดย Kenny Wong (เคนนี่ หว่อง) ศิลปินและนักออกแบบแฟชันจากฮ่องกง โดย MOLLY รุ่นแรกสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเด็กน้อยตากลมโต นัยน์ตาสีเขียวราวกับทะเลสาบ ริมฝีปากบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจ สวมหมวกและเสื้อคลุมแบบจิตรกรพร้อมถืออุปกรณ์วาดรูปในมือ ให้ภาพลักษณ์ความเป็นจิตรกรน้อย บุคลิกลักษณะที่ดื้อดึง น่ารัก ฉลาด มั่นใจ และมีเสน่ห์ รวมถึงรูปร่างที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้ MOLLY โดดเด่นในวงการและมีแฟนๆ มากมาย จนเป็นหนึ่งในคาแรกเตอร์ระดับไอคอนิก• SKULLPANDA (สกัลแพนด้า)SKULLPANDA สามารถเดินทางผ่านจักรวาลได้อย่างอิสระ พร้อมหมวกนักบินอวกาศและผมมัดจุกกลมสองจุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวของ SKULLPANDA โดย SKULLPANDA ไม่ได้เป็นคาแรกเตอร์ตัวน้อยน่ารักตามแบบมาตรฐานทั่วไป แต่มีขาอวบและปากหนา ซึ่งบางครั้ง เราสามารถรับรู้ได้ถึงการแสดงอารมณ์เชิงเสียดสีของเธอได้ การออกแบบแต่งหน้าอันโดดเด่นของ SKULLPANDA เป็นที่โปรดปรานของทุกคนและดึงดูดผู้เล่นให้ลองเลียนแบบ ตลอดจนแต่งคอสเพลย์ทุกครั้งที่เปิดตัว• CRYBABY (ครายเบบี้)การหัวเราะไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น การร้องไห้ก็สามารถเยียวยาคุณได้เช่นกัน หากวันหนึ่งรอยยิ้มไม่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ เราก็มาร้องไห้กันเถอะ บางครั้งการร้องไห้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ CRYBABY ทุกตัวร้องไห้ด้วยเหตุผลต่างกัน เพราะมีเหตุผลนับล้านที่จะทำให้เราร้องไห้! CRYBABY ไม่ใช่เด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิง ไม่ใช่แม้กระทั่งมนุษย์ แต่เป็นความรู้สึกของจิตใจ เป็นอารมณ์อันลึกซึ้ง• DIMOO (ดีมู่)DIMOO WORLD (ดีมู่ เวิร์ล) เปี่ยมไปด้วยความงดงามชวนฝันที่นำเสนอผ่านเด็กน้อยชื่อ DIMOO ชีวิตจริงของ DIMOO นั้นสับสนและขี้อาย หลังจากเข้า สู่โลกแห่งความฝันอันลึกลับ เขาได้พบกับเพื่อนๆ หลายคนและเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยผลงานการวาดและการสร้างสรรค์ของ AYAN โลกอันกว้างใหญ่ของซีรีส์ DIMOO WORLD ค่อยๆ เผยให้ทุกคนเห็นทีละน้อย ซึ่งเป็นการตีความความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของผู้สร้างสรรค์ ในฝันของ DIMOO เขาได้พบกับ Mother Cloud (มาเธอร์คลาวด์) คุณแม่เมฆที่ล้อมรอบไปด้วยเมฆก้อนเล็กๆ หลากสีสันจำนวนมาก เมฆน้อย Baby Clouds (เบบี้คลาวด์) สามารถเปลี่ยนร่างเป็นรูปแบบได้นับพัน และยังเรียนรู้วิธีการแสดงอารมณ์จาก DIMOO ด้วย• HIRONO (ฮิโรโน)เวลาจะผันผ่าน บุคลิกภาพจะเปลี่ยนไป และร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย มีเพียงอารมณ์และสภาวะทางใจที่เผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ดังนั้น เสรีภาพ ความบริสุทธิ์ ความเศร้าหมอง ความมีเมตตา ความเจ็บปวด ความสุข และความขลาดกลัว อาจถูกเราซ่อนไว้ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมหลากหลายอย่าง LANG (แลง) ศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้แปรเปลี่ยนแนวคิดนี้เป็นแรงบันดาลใจและสร้าง HIRONO ขึ้นผ่านสื่อหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด รูปปั้น แฟชัน และแอนิเมชัน HIRONO ได้สร้างโลกแห่งอารมณ์ที่มีชีวิตชีวาและยิ่งใหญ่ขึ้นมา• THE MONSTERS (เดอะ มอนสเตอร์ส)ในปีค.ศ. 2005 สไตล์ส่วนตัวของ Kasing (คาซิง) โดดเด่นในงานหลากหลายชิ้นของเขา แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาได้เริ่มสร้างตัวละครและโลกของตัวเองขึ้นมา ลายเส้นสีขาวดำอันโฉบเฉี่ยวและหนักแน่นนำไปสู่การสร้างสรรค์ THE MONSTERS หนึ่งในซีรีส์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Kasing ท่ามกลางคาแรกเตอร์อันหลากหลายของ THE MONSTERS Labubu (เดอะมอนสเตอร์ ลาบูบู) ที่มีหูยาวและ Skeleton Tycoco (สเกเลตันไทโคโค) เป็นคาแรกเตอร์ที่ Kasing โปรดปรานที่สุดป๊อปมาร์ท แฟลกชิปสโตร์ ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ มีพื้นที่รวมกว่า 169 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความตื่นเต้นเต็มรูปแบบผ่านโซนต่างๆ ที่จัดแบ่งไว้หลากหลาย อาทิ• คอลเลกชันกล่องสุ่ม (Blind Box Collections) คอลเลกชันที่หายากที่สุด ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน• คอลเลกชันสุดพิเศษ SKULLPANDA Hoar Frost Thailand Limited Edition มีเพียง 140 ชิ้นเท่านั้น เฉพาะที่แฟลกชิปสโตร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ประเทศไทย• คอลเลกชันเฉพาะช่วงเปิดร้าน ได้แก่ SKULLPANDA Dark Maid Figurine, Labubu Diver’s Manual, Labubu Shepherd Figurine, Hirono Unknown journey และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะช่วงเปิดร้านเท่านั้น• คอลเลกชัน MEGA ได้แก่ MEGA SPACE MOLLY 400% & 1000%• คอลเลกชันอื่น ๆ อาทิ POP BEAN, Big Figure และ Inner Flow Collection