ญี่ปุ่นมอบรางวัล "เครื่องแฟมิคอม" เป็นผู้ทรงคุณค่าต่อวงการเกม

รางวัลดังกล่าวจะเรียกว่า Japan Game Awards จัดทุกปีในงานโตเกียวเกมโชว์ มีหัวเรือใหญ่คือสมาคมผู้ค้าซอฟต์แวร์ CESA ของญี่ปุ่น แบ่งเป็นหลายหมวดมีวิธีคัดเลือกแตกต่างกันทั้งคณะกรรมการ นักออกแบบเกมในวงการและคนทางบ้านร่วมโหวตผู้ชนะเกมยอดเยี่ยมแห่งปีคือ Monster Hunter Rise: Sunbreak จากค่ายแคปคอม เป็นแนวแอคชันล่ามอนสเตอร์ทำลงทุกคอนโซลและ PC ขยายเนื้อหาเพิ่มมาจากภาค Monster Hunter Rise ก่อนหน้าซึ่งก็เคยชนะรางวัลเดียวกันมาแล้วเมื่อปี 2021สำหรับเกมยอดเยี่ยมอื่นๆ ก็อย่างเช่น God of War Ragnarök, รีเมก Resident Evil 4, เกมพ่อมด Hogwarts Legacy รวมถึงเม่นสายฟ้า Sonic Frontiers ขณะที่ยอดขายดีเด่นตกเป็นของ Pokémon Scarlet และ Violet จากแฟรนไชส์ยอดนิยมอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจในปีนี้คือรางวัลพิเศษจากกระทรวงเศรษฐกิจ พาณิชย์ และอุตสาหกรรม มอบให้ผู้ทรงคุณค่าสร้างอิทธิพลต่อวงการ ในอดีตเคยมีผู้ชนะเป็นนักสร้างเกมรายบุคคลหรือแบบยกทีม แต่ครั้งนี้กลับเป็นคอนโซลย้อนยุค "แฟมิคอม" ของนินเทนโดที่อายุครบ 40 ปีทางผู้จัดชี้ว่าเครื่องแฟมิคอมได้เริ่มวางจำหน่ายในปี 1983 เป็นผู้เปิดยุคสมัยให้ทุกคนได้สนุกกับเกมเพียงแค่เชื่อมต่อโทรทัศน์และเสียบตลับ มีผลงานวางจำหน่ายกว่า 1,000 เกมถึงปัจจุบัน ไม่ใช่แค่ของเล่นขายดีแต่ยังวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ให้กำเนิดนักสร้างเกมและผู้เล่นจำนวนมากสำหรับรายชื่อผู้ชนะรางวัลต่างๆ ในปี 2023 ก็มีดังนี้-Monster Hunter Rise: Sunbreak (Capcom)-RPG Time: The Legend of Wright (Aniplex)- Monster Hunter Rise: Sunbreak (Capcom)- CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION (Square Enix)- God of War Ragnarök (Sony Interactive Entertainment)- Splatoon 3 (Nintendo)- Xenoblade 3 (Nintendo)- Sonic Frontiers (Sega)- EARTH DEFENSE FORCE 6 (D3 Publisher)- BIOHAZARD RE:4 (Capcom)- PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Square Enix)- Hogwarts Legacy (WB Games)- Pokémon Scarlet and Violet (The Pokémon Company)- Family Computer (Nintendo)