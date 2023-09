“จูเนียร์-มิ้ล” เลิฟซีนฟินโลกสะเทือน ส่งท้ายซีรีส์ Right Time ,Right You ใช่ชอบบอกรัก

ฮอตเกินต้านทาน ตั้งแต่ตอนแรกที่ออนแอร์! สำหรับซีรีส์โรแมนติก ครบรสชาติอย่างโปรเจคอัดแน่นคุณภาพโดยค่าย TIA51 (เทีย ไฟว์-วัน) โดยเรื่องนี้ถึงคิวหนุ่มหน้าใสอย่างประกบคู่เรียกความฟินกับหนุ่มหล่อเสน่ห์ล้นที่เปิดฉากโชว์เลิฟซีนหวานเคมีดีทะลุจอซึ่งตอนล่าสุดเป็นตอนที่ ‘ภัทร’ รับบทโดย “มิ้ล- ณัฐชนน ศุภวรวงศ์” ถูกทำร้ายจากคนรักจึงหนีกลับมาไทยเพื่อพักใจที่บ้านเพื่อนสาวคนสนิทโดยมีน้องชายตัวป่วนอย่าง ‘หมอก’ รับบทโดย “จูเนียร์-โชคกร เดียวตระกูล” ที่คอยตามกวนใจตามดูแลภัทรไม่ห่าง และที่ทำเอาคนดูลุ้นจนนั่งกันไม่ติดเป็นซีนที่ภัทรและหมอกดื่มเหล้าด้วยกันเกือบฟ้าสร่าง จนกระทั่งหมอกปล่อยใจโน้มลงจูบภัทรดื่มด่ำจากความรู้สึก ทางด้านภัทรที่เมาจนไม่ได้สติเลยปล่อยเลยตามเลย และหมอกก็ได้พบว่าตัวเองชอบภัทรอย่างถอนตัวไม่ขึ้น แต่รักครั้งนี้ไม่ง่ายเมื่อภัทรมีทีท่าว่ายังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่ งานนี้หมอกจะทำให้ภัทรเปิดใจให้เขาได้หรือไม่ ต้องมาตามลุ้นตามเอาใจช่วยกันต่อตอนต่อไปไม่อยากพลาด ซีรีส์สนุก เนื้อหาน่ารัก ติดตามซีรีส์ “ใช่ชอบบอกรัก” (Right time ,Right you ) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.45 น. ทางอัมรินท์ทีวี HD ช่อง 34 และทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่ออนแอร์ในรูปแบบคู่ขนานกว่า 190 ประเทศทั่วโลก และที่พิเศษจัดหนักเพื่อแฟนคลับซีรีส์ที่ออนแอร์ทาง iQIYI (อ้ายฉีอี้) จะเป็นเวอร์ชั่น Uncut ที่ไม่มีให้ชมกันในช่องทีวีด้วย