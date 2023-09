‘บอนซ์ ณดล’ พบความรักพอดีที่ลงตัว! ในซิงเกิลใหม่ “น่ารักจนใจเจ็บ” กับคำพูดสุดฮิตที่อบอุ่นหัวใจ

อณาสิริ (Anasiri) โครงการบ้านของคนรุ่นใหม่ ชวนศิลปินรุ่นใหม่มากความสามารถBonnadol หรือ บอนซ์ - ณดล ล้ำประเสริฐ เจ้าของปรากฏการณ์เพลงสุดไวรัลในโซเชียล ที่ไม่ว่าปล่อยเพลงไหน ออกมาก็ฮิตติดหูติดชาร์ต อย่างเพลง ฉลามชอบงับคุณ หรือเพลง หัวใจปลาดาว ล่าสุดได้ร่วมผลิตผลงานเพลง “น่ารักจนใจเจ็บ (Feel Just Right)” เพลงน่ารักอบอุ่น ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความพอดีที่ลงตัวในบ้านที่ใช่ทุกฟังก์ชัน ชวนรับชมเอ็มวีพร้อมกันได้แล้ว 29 สิงหาคมนี้ ผ่าน YouTube Channel: Sansiri PLC และรับฟังได้ที่ Streaming ทุกแพลตฟอร์ม พร้อมกับมีท่าเต้นน่ารักจนใจเจ็บ ที่ต้องเต้นตามได้ใน TikTok“น่ารักจนใจเจ็บ” คำฮิตติดหูในโซเชียล ได้นำมาเป็นกิมมิคที่นำมาเป็นชื่อเพลง และเนื้อหาความหมายของเพลง ที่บอกเล่าความรู้สึกที่อยากบอกกับคนที่ชอบว่า เธออย่าน่ารักไปมากกว่านี้เลย ใจฉันละลายไปหมดแล้ว “Baby เธอน่ารักจนทำให้ใจเจ็บ ยิ่งตอนที่เธอยิ้มยิ่งทำให้เจ็บใจ” เนื้อเพลงที่กล่าวชม จนอยากขอร้องให้คนที่ชอบมาอยู่ด้วยกัน “อยู่กับฉันได้ไหม ได้ไหม ได้ไหม ใจฉันมันละลายเพราะเธอ”ส่วนเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอ เป็นเรื่องราวของ บอนซ์ – ณดล ที่อยู่ในบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศ และพื้นที่ที่ลงตัว ได้พบเจอคนสำคัญที่อยากจะอยู่ด้วยกัน และคนดูจะได้เห็นมุมน่ารักๆ ของ บอนซ์ ณดล ในมิวสิกวิดีโอแบบเต็มอิ่ม พร้อมทำทุกกิจกรรมต่าง ๆ ในทุกมุมของบ้านหลังนี้ ที่ไม่ว่าจะกิจกรรมประเภทไหนก็เป็นมิตรและปลอดภัย เหมือนความรักที่ปรับเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันที่ใจต้องการอณาสิริ กับคอนเซ็ปต์ Feel Just Right หรือ ความพอดีที่ลงตัว ที่รวมทั้ง 5 ไฮไลท์สำคัญ มาตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Work Just Right เกิดไอเดียใหม่ได้เสมอ เมื่ออยู่ในพื้นที่ทำงานที่ลงตัว Love Just Right เชื่อมความสัมพันธ์กับคนในบ้านได้อย่างอบอุ่น Play Just Right เล่นสนุกได้อย่างเต็มที่ทุกช่วงวัย ในพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน Eat Just Right กินดีอยู่ดีกับผักปลอดสารเคมีที่หาทานได้ง่าย Live Just Right ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนี่คือบ้านที่ บอนซ์ - ณดล เปิดเผยถึงเรื่องราวความรักพอดีที่ลงตัว ณ โครงการบ้านอณาสิริ ที่อยากชวนทุกคนไปรับชมเรื่องราวน่ารักจนใจเจ็บ 29 สิงหาคมนี้ ทาง YouTube Channel: Sansiri PLC และรับฟังได้ที่ Streaming ทุกแพลตฟอร์ม พร้อมชวนคนน่ารักร่วมเล่น Challlenge ใน TikTok กับท่าเต้น ที่ต้องขอร้องว่าอย่าน่ารักไปมากกว่านี้เลย เพราะจะทำให้ใจเจ็บไม่ไหว#น่ารักจนใจเจ็บ #FeelJustRight#AnasirixBonnadol#Bonnadol #บันนี่แก๊งของณดล#Anasiri #Sansiri #YouAreMadeForLifeฟังเพลง “น่ารักจนใจเจ็บ (Feel Just Right)” ในทุกช่องทาง และรับชม Music Video ทางYouTube Sansiri PLC ได้แล้ววันนี้ : http://siri.ly/qmdcaU8 หรือง่ายๆ แค่ Scan QRติดตามอัพเดตข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับแสนสิริเพิ่มเติม ได้ที่Facebook Sansiri PLCinstagram @sansiriplctwitter หรือ X @sansiriplc