“สุพรรณหงส์ครั้งที่ 31” คึกคัก “วันสุดท้าย...ก่อนบายเธอ” เจ๋งคว้า 7 รางวัล “ญาญ่า-ไอซ์ซึ” คว้านักแสดงนำหญิง-ชายยอดเยี่ยมประจำปี 2565

สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู ช่อง 24) จัดงานประกาศรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย และเผยแพร่ชื่อเสียงภาพยนตร์ไทย ที่ได้รับรางวัลให้สาธารณชนรับทราบถึงคุณภาพในการผลิต และการสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในปีนี้นอกจากจะมีรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 17 สาขา จากภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในปี 2565 ทั้งหมด 48 เรื่อง และรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ได้แก่ สุพรรณหงส์เกียรติยศ ( Lifetime Achievement Award ), ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ( Best Cultural Promotion Film ) และ ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม ( Most Popular Thai Film) โดยในปีนี้จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน การถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 31 ผ่านทางสถานีหลัก ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ช่องทรูอินไซต์ (ช่อง 335, 113, 38) และชมออนไลน์ทาง TrueVisions NOW รวมถึงแอปพลิเคชั่นส์ ทรูไอดีบรรยากาศงานเดินพรมแดงสุดคึกคัก เหล่านักแสดงและผู้กำกับชื่อดังพาเหรดมาร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ได้แก่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์, ญดา นริลญดา กุลมงคลเพชร, เอี้ยง สวนีย์ อุทุมมา, โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล, หน่อง คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์, รัดเกล้า อามระดิษ, สายป่าน อภิญญา สกุลเจริญสุข, ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล, สุณัฐชา กามินี, พีช พชร จิราธิวัฒน์, ไอซ์ พาริส อินทรโกมาลย์สุต, สกาย วงศ์รวี นทีธร, ไอซ์ซึ ณัฐรัตน์ นพรัตนยาภรณ์, ปิ๊ง อดิสร ตรีสิริเกษม, นิว ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, มิ้วกี้ ไปรยา อนันตรทรัพย์, ค็อปเตอร์ ภาณุวัฒน์ เกิดทองทวี, แจ็ค จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม, หลง ซื่อ ลี, ฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร, มาย ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิตติพัฒน์ ฯลฯจากนั้นพิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมนำเข้า VTR รวมหนังไทยทั้งหมดในปี 2565 ที่เข้าชิงรางวัลในปีนี้ ได้แก่ บอกโลกให้รู้ว่า “กูรักมึง”, วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ, ภาพหวาด, ไทบ้านเดอะซีรีส์..หมอปลาวาฬ , พี่นาค3 ,เทอมสองสยองขวัญ, แดง พระโขนง, เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ, SLR กล้องติดตาย, บักแตงโม, บั้งไฟสไลเดอร์, ผ้าผีบอก, ทวงคืน, บูชา, บุพเพสันนิวาส 2, ไลโอ โคตรแย้ยักษ์, ใจฟูสตอรี่, บึงกาฬ, เสียง (ไม่) เงียบ 2022, อาชญาเกม, คืนหมีฆ่า, เลิฟเลย 101, มายาพิศวง, แอน, ท่าแร่ ยูไนเต็ด, มาย เทมโป้ น้องพี่ ดนตรี+เพื่อนรักจังวะ..ผิดจังหวะ, เดอะ ชีส ซิสเตอร์ส, บัวผันฟันยับ, โขนภาพยนตร์บลู อะเกน, สกาล่า ที่ระลึกรอบสุดท้ายเวลา Anatomy of Time, ดุริยางค์มรณะ, ร้านของเก่า, ชั้นหนึ่ง, ใจจำลอง, ศรี-เมือง-ใหม่, 18 ปี ความทรงจำ ความฝัน ความรุนแรง, ๑๐๐ ขา, วัยอลวน 5, แถวตรง แสบอีหลี จาก บริษัท 888 ร่ำรวย จำกัด, เพลงนี้พ่อเคยร้อง, เฟื่อน,มนต์รักวัวชน, หรอยจังจ้าว, ฮักเจ้าอีหลี และ 16 ห้าว 19 เดือดในปีนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ (Lifetime Achievement Award) ให้กับ “นคร วีรประวัติ” มอบโดย “ไพโรจน์ สังวริบุตร” , รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ได้แก่ บุพเพสันนิวาส 2 โดย บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ประกาศรางวัลและมอบโดย “โชติกา อัครกิจโสภากุล” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2565 ได้แก่ “เฟื่อน” โดยบริษัท ฮีตฮอย ฟิล์ม จำกัด ประกาศรางวัลและมอบโดย “ธนกร ปุลิเวคินทร์” ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติก่อนเข้าสู่การประกาศ รางวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ “อสมาภรณ์ สมัครพันธ์” จาก Blue Again, รางวัลผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ได้แก่ “พชร จิราธิวัฒน์” จาก OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ, รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม ได้แก่ บุพเพสันนิวาส ๒ โดย กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ, ฮิวแมน ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ,ริฟฟ์ สตูดิโอ, เซอร์เรียล สตูดิโอ และ ดาร์ค อาร์มี่ สตูดิโอ , รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม ได้แก่ พี่นาค 3 โดย ถัถลี จารุจุฑารัตน์รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ มายาพิศวง โดย อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์, รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม ได้แก่ วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ โดย พัชร เลิศไกร และ กฤตย์วลี เสณีตันติกุล, รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ โดย วิชญ วัฒนศัพท์ และ หัวลำโพง ริดดิม , รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ เพลง “ถ้าเธอ” ขับร้องโดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และ วิโอเลต วอเทียร์ จาก วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอรางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม ได้แก่ วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ โดย นฤเบศ เปี่ยมใย และ กันตนา ซาวนด์ สตูดิโอ ,รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ เวลา (Anatomy of Time) โดย ลี ชาตะเมธีกุล และ แคทธารีน่า วาร์ทีน่า, รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ Blue Again โดย ฐาปณี หลูสุวรรณ ประกาศรางวัลและมอบโดย คุณพรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม ได้แก่ วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ โดย ภาเกล้า จิระอังกูรกุล, บุณยนุช ไกรทอง, ณัฐดนัย นาคสุวรรณรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ Scala ที่ระลึกรอบสุดท้าย : Bandai Dam Studio และ Mobile Lab รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ อุรัสยา เสปอร์บันด์ จาก เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) ,รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ จาก วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล จาก มายาพิศวง, รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ โดย เจ็ท โทน ฟิล์มส และ เฮ้าส์ทัน ประกาศรางวัลและมอบโดย คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จากนั้น “ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, “โชติกา อัครกิจโสภากุล” รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, “เพชรรัตน์ สายทอง” ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม, “ธนกร ปุลิเวคินทร์” ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, “พรชัย ว่องศรีอุดมพร” เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, “วิชัย กุลธวัชชัย” ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), “สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนขึ้นเวทีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เรียกว่าทุกรางวัลในปีนี้ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและจุดไฟให้กับวงการภาพยนตร์ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังโดยแท้จริง