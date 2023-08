หลังขึ้นตำแหน่งเป็นคุณแม่ลูกสอง ล่าสุด "น้ำฝน กุลณัฐ" ก็ออกมาเฉลยเพศลูกในท้องซึ่งปรากฏว่าได้ "ลูกชาย"โดย "น้ำฝน" ได้โพสต์ภาพจัดงานปาร์ตี้ Baby Shower พร้อมถือโอกาสเฉลยเพศลูกที่อยู่ในท้อง และเขียนข้อความระบุแคปชั่นว่า "Thanks you, guys for very cute welcome to my baby @rena_desu @bambikue and also beautiful cake ka"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ลูกสองกันเป็นจำนวนมาก