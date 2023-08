ตามไปส่อง “ตุ๊กตา-พนิดา” คุณแม่สุดเก๋แนะทริคช็อปปิ้งตลอดเดือนบอกรักแม่

ตุ๊กตา - พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล คุณแม่ลูกสองเจ้าของเพจเที่ยวรอบลูก เปิดเผยความทรงจำในการเลือกของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนพิเศษในวันสำคัญ พร้อมแนะนำของขวัญส่งต่อความสุขผ่านบิวตี้แก็ดเจ็ตจากแบรนด์ FOREO “ของขวัญชิ้นที่ซื้อให้คุณแม่และยังอยู่ความทรงจำเป็นเข็มกลัดรูปใบไม้และมีมุกติดอยู่ คุณแม่เป็นคนรักสวยรักงาม ช่างแต่งตัว ต้องมีเครื่องประดับตลอดเวลา ถึงแม้ตอนนี้คุณแม่จะอายุมากแล้ว แต่ท่านก็ยังรักสวยรักงาม และมีความสนใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ส่วนตัวก็ได้เรียนรู้การทาครีมจากการได้เห็นคุณแม่ใช้มาตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น

เดย์ครีม ไนท์ครีม หรือเวลาเราใช้อะไรคุณแม่ก็จะถามตลอด พอเริ่มโตขึ้นและต้องรับบทบาทเป็นทั้งคุณแม่ เป็นทั้งลูก เวลาที่เราจะเลือกซื้อของก็จะนึกถึงสิ่งสามารถใช้ได้ทั้ง 3 เจนเนอเรชั่น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้ หรืออย่างน้อยสามารถส่งต่อเป็นความทรงจำให้กันได้ สำหรับครังนี้พอได้มาช้อปที่ FIRSTER by KING POWER ตอบโจทย์มากค่ะ เพราะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ในราคาสุดคุ้ม ที่ชอบเป็นพิเศษคือบิวตี้แก็ดเจ็ตแบรนด์ FOREO เพราะเขานำเสนอความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกมาได้ชัดเจน ตอบโจทย์ทั้งทางด้านความงาม และความคุ้มค่า สามารถเก็บไว้ใช้ด้วยกันได้ทุกเจนเนอเรชั่น คุณแม่ก็สามารถใช้ได้ เนื่องจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นการใช้ครีมอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ต้องมีตัวช่วยเข้ามาเสริม อีกทั้ง FOREO มีขั้นตอนการใช้ที่ง่าย ประหยัดเวลา ผลลัพธ์ที่ออกมาก็น่าพึงพอใจ ส่วนตัวจึงมองว่า FOREO เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คุณแม่น่าจะต้องชอบมากๆ แน่ค่ะ”

พบกับ "FIRSTER SUPER MOM จัดเลย! แม่นักช้อป" ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ส.ค. 66 นี้! กับกิจกรรมและโปรโมชั่นสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมขบวนสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกทั้งสินค้า บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ ไอที เกมมิ่ง และไอเทมแก็ดเจ็ต กับแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ AMERICAN TOURISTER, AUTOBOT, BALMAIN PARIS HAIR COUTURE, CONVERSE, CHANTECAILLE, CULTI MILANO, DR.BARBARA STURM, FELLOW, FITBIT, FOREO, HINCE, HYDRO FLASK, I’M FROM LOGITECH, LUXES, VERSO SKINCARE, YAO HAIRBRUSH และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขาสยามสแควร์ ซอย 7 และ สาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร รวมถึงช้อปผ่านช่องทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER ( https://bit.ly/3df5XJb ) หรือติดตามโปรโมชั่นดีๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง WWW.FIRSTER.COM Facebook : FIRSTEROFFICIAL, Instagram @FIRSTER.OFFICIAL