“หมวย รัมณีย์” ระเบิดความแซ่บ อวดหุ่นเซี๊ยะ

เวทีคุณแม่.. ใช่ว่าจะมาแค่เล่นๆ แข่งจริง แข่งจัง กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะ เวที Mrs Thailand World & MRS. Tourism Thailand เพราะแต่ละนางเตรียมตัวกันมาอย่างดี ไม่สวย..ไม่ฟิต...ไม่เฟิร์ม..ไม่เซี๊ยะ บอกเลย ได้คะแนนยาก โดยในปีนี้ น่าสนใจไม่น้อย มีตัวเต็งๆ หลายนาง ยกตัวอย่าง คุณแม่ลูกสองผู้เข้าประกวด MrsThailandWorld vs MrsTourismThailand หมายเลข 3 อดีตนางแบบโฆษณา ที่วางมือไปมีครอบครัว หันไปสร้างธุรกิจ นำเข้าผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอ่อน จากต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จ มาวันนี้เธอกลับมาตามฝัน เมื่อครั้งวัยเยาว์อีกครั้งเธอเล่าว่า เธอเคยโลดแล่นอยู่บนถนนสายบันเทิง เริ่มตั้งแต่เป็นนางแบบโฆษณา มาจนถึงการเป็นนักแสดงภาพยนตร์ ละคร ก่อนที่จะหันหลังให้วงการเพื่อทำหน้าที่ภรรยาและแม่ เคยคิดว่าจะไม่หวนกลับมาอีก แต่ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ในสายเลือด เพราะลูกชายคนโต เริ่มเจริญรอยตามคุณแม่เสียแล้ว ด้วยการก้าวเข้าสู้แวดวงนักร้อง นักเต็น ซึ่งดูทรงแล้วน่าจะมาทางสาย K-pop เป็นแน่ แถมลูกชายคนเล็ก ก็เริ่มมีแนวโน้มด้วยอีกคน ทาง “แม่หมวย” เลยขอสานต่อความฝันของตัวเองบนเส้นทางนางงาม ที่ดูแล้วน่าจะเหมาะสมกับตัวนางเอง กับเวที MrsThailandWorld vs MrsTourismThailandและแน่นอนว่า มันไม่สายเกินไปสำหรับผู้หญิงวัยนี้ เพราะเธอพร้อมจัดเต็มทุกองศา เอาแค่ชุดธรรมดา ก็ว่าว้าวแล้ว ชุดไทยยิ่งว้าวกว่า เพราะคว้ารางวัลพิเศษ Best Thai Traditional Costume ไปครองอีกต่างหาก มาจนถึงชุดว่ายน้ำก็ดูเอาแล้วกันว่าหุ่นคุณแม่ลูกสองเซี๊ยะแค่ไหน ถึงวันรอบไฟนอลนางจะมีทีเด็ดอะไร เอามาโชว์ให้เห็นเป็นเซอร์ไพรส์ จะสวยบาดใจขนาดไหน 5 ส.ค นี้ เจอกัน ณ บางกอกเวิลด์ สวนสยามหมายเหตุ พิเศษสุดในรอบแรกวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 รอบผ้าไทย (เซอร์ไพรส์ ไปกับแขกรับชิญพิเศษ Mrs.Sargam Koushal (ซาร์กัม คูชาล) Mrs World 2022 ) บินตรง เพื่อมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยโดยเฉพาะ