อินดี้ร็อกไทยสุดฟิน "TWO DOOR CINEMA CLUB Live In Bangkok 2023" ที่สุดแห่งความจัดจ้าน เข้มข้น เร้าใจ ต่อเนื่องเกือบ 2 ชม.!!

ผ่านไปแล้วกับความฟินของชาวอินดี้ร็อกไทย กับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ภิรัช ฮอลล์ (BHIRAJ HALL) ไบเทค บางนา ที่เสิร์ฟความมันส์ครั้งนี้โดย สุดยอดผู้จัดตัวจี๊ดแห่งยุคอย่าง Defiance Entertainment (ดีไฟแอนซ์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์) ร่วมกับ Skesh Entertainment (สเก็ช เอ็นเตอร์เทนเมนท์) สุดยอดผู้จัดในวงการดนตรีสายอินดี้ร็อกไทยโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยแฟนเพลงสายอินนี้ร็อกไทย ที่มารอกันตั้งแต่ประตูยังไม่เปิด และเมื่อได้เวลาก็เปิดเวทีอุ่นเครื่องความมันส์กันก่อนกับ 2 วงอินดี้ไทยฝีมือชวนจับตาอย่าง Panician และ Sobboy ที่เรียกวอร์มอัพความสนุกได้อย่างไม่ผิดหวังจากนั้น ได้เวลาที่ทุกคนรอคอย กับวงเฮดไลน์ "TWO DOOR CINEMA CLUB" (ทู ดอร์ ซิเนม่า คลับ) หรือ TDCC วงอินดื้ร็อกจากไอร์แลนด์เหนือ ขวัญใจสายอินดี้ทั่วโลก ที่จัดเต็มตั้งแต่เริ่มเลยทีเดียว โดยการเสิร์ฟเซ็ตเพลงยาว 4 เพลง แบบไม่มีพัก สร้างความคึกคักและเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้แบบไม่มีพักเช่นกันหลังจากนั้นวงได้ทักทายแฟนไทยในแค่ฮอลล์สั้นๆ ก็จัดเพลงเซ็ตต่อไปแบบไม่ให้เสียเวลา ไม่ว่าจะเป็น Handshake, Satellite, Eat That UPพร้อมด้วยเพลง "Wonderful Life" จากอัลบั้ม "Keep On Smiling" อัลบั้มใหม่ล่าสุด ที่เพิ่งปล่อยเมื่อปี 2022 ที่ผ่านมาและแน่นอนว่า TDCC ไม่พลาดที่จะนำ 2 เพลงสุดฮิตอย่าง "Neaxt Year" และ "What You Know" มาเสิร์ฟแฟนๆชาวไทย ที่ร้องตามกันสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว หลังจากนั้นวงก็ยังจัดเพลงเซตสุดท้ายกันอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าการกลับมารอบนี้ของ "TWO DOOR CINEMA CLUB" ขนเพลงฮิตมามอบความสุขให้กับแฟนชาวไทยถึง 21 เพลง ในระยะเวลาเกือบ 2 ชม. พร้อมอัดแน่นไปด้วยความจัดจ้าน เข้มข้น เร้าใจของทั้งตัวดนตรี แสง สี เสียง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเม้นในความทงจำสุดประทับใจที่ทำให้เราต้องคิดถึง 3 หนุ่มสุดเก๋า TDCC ไปอีกนานอย่างแน่นอนสำหรับความสนุกครบรสจากศิลปินระดับโลกแบบนี้ ทาง Defiance Entertainment จะนำมาเสิร์ฟชาวไทยอย่างต่อเนื่อง ครั้งหน้าจะเป็นศิลปินเบอร์ไหนนั้น สามารถ Fanpage ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ทาง Facbook DefianceEntertainmentTH