“Three Man Down” ส่งอัลบั้มใหม่ “28” กับบทเพลงบอกเล่าความสุข เศร้า ผิดหวัง

วง Three Man Down ปล่อยอัลบั้มที่สองอย่างเป็นทางการโดยมีชื่ออัลบั้มว่า ‘28’ อัลบั้มที่พูดถึงส่วนลึกความรู้สึกของจิตใจ ความเจ็บปวด ความทรมานของการเติบโตกับสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆแต่ไม่สามารถแก้ไขมันได้ ซึ่งแตกต่างจากอัลบั้มแรก ‘This City Won’t Be Lonely Anymore’ ที่พูดถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัวสำหรับชื่ออัลบั้ม 28 ถูกคิดขึ้นได้หลังจากที่เพลงทั้ง 11 เพลง ถูกทำจนเสร็จเรียบร้อย เนื้อหาที่นำเสนอเป็นความคิดและเรื่องราวที่มันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่อายุของสมาชิกในวง “กิต, ตูน, เต และ เส็ง” เดินทางมาถึงเลข 28อัลบั้มนี้ยังมี co-produce และศิลปินนักดนตรีมาร่วมงานหลากหลายท่าน เพื่อร่วมสร้างความแปลกใหม่ อาทิเช่น Spatchies, Richard Cracker, Machina, ภีร์ Hardboy, Autta เป็นต้น เรียกว่าเปิดตัวเพลงแรกมา เราก็จะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงและสีสันใหม่ที่เป็นสัญญาณบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ตั้งแต่เพลง “ปล่อยให้เวลา, น้อง, ไหนบอกเลิกแล้ว, เด็กเกินไป, ไม่อยากให้เธอไม่สบาย, เปิดตัวเขา และ เมา”นอกจากนี้ในอัลบั้มยังมีอีก 4 เพลงที่น่าสนใจ อย่างเพลง “28” บทนำภาพรวมของทั้งอัลบั้ม “28” ที่เล่าถึงทั้งความเจ็บปวด เสียใจ ผิดหวัง และการเติบโต โดยมีทุกคนที่มีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้มาร่วมร้องด้วย, “คนใหม่” เพลงจังหวะสนุกสุดกวนในแบบที่วงไม่เคยทำมาก่อน กับการระบายความรู้สึกในหมู่เพื่อนฝูง ฝืนยิ้มให้คนรักเก่าโดยไม่ร้องไห้ให้เห็นต่อหน้า, “ไม่อยากชิน” บทสรุปของอัลบั้ม "28" บอกเล่าความรู้สึกของคนที่เคยทุ่มเทและศรัทธาในความรัก แต่ต้องพบกับความผิดหวังซ้ำๆจนรู้สึกชินชาไปกับการต้องเสียใจ และเพลง “วิธีไม่เสียใจ” กับความเศร้าและตั้งคำถามกับอีกฝ่ายในวันที่เขาตัดสินใจทิ้งเราไปอย่างง่ายดาย เป็นเพลงเร็วจังหวะสนุกที่จะชวนคุณมาเตรียมความพร้อมก่อนถึงวันคอนเสิร์ตใหญ่ไปด้วยกัน