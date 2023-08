Sale Here ชวนพบกับฟีเจอร์ "SALE HERE UNBOX แกะกล่องรีวิว" ที่ครีเอเตอร์และผู้ที่ต้องการสร้างคอนเทนต์รีวิวสินค้าแบบมืออาชีพต้องไม่พลาดงานนี้

ครีเอเตอร์และผู้ที่ต้องการสร้างคอนเทนต์รีวิวสินค้าแบบมืออาชีพต้องไม่พลาดงานนี้!!ชวนร่วมประสบการณ์สุดพิเศษกับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่ใครๆ ก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้! ผ่านอีเวนท์รวมครีเอเตอร์แห่งปี Stellar Influence ภายใต้คอนเซปต์ The Convergence of Stars เชื่อมโยงเหล่าครีเอเตอร์ผู้มีอิทธิพลทุกสายทุกระดับ ที่แต่ละคนเปรียบเสมือนดวงดาวที่มีแสงสว่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง ผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบของแต่ละคน ที่ Sale Here ให้ความสำคัญและแทนทุกคนว่า “STAR”ภายในงานนอกจากความตื่นตาตื่นใจกับฟีเจอร์ “SALE HERE UNBOX แกะกล่องรีวิว” เรายังมีมุม Review Zone ชวนทุกคนทดลองเป็น STAR สร้างคอนเทนต์รีวิวสินค้าแบบมืออาชีพผ่านฟีเจอร์ “SALE HERE UNBOX แกะกล่องรีวิว” ไปพร้อมกันกับแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Central, Vespa, Mama Station, Bondi, TDPK, นิตยาไก่ย่าง, Thai KK, ORAL Rice, Selico, Chargespot, Major, Unif อีกจุดไฮไลท์คือกิจกรรมWorkshop ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินสร้างคอนเทนต์ผ่านผลงานร่วมกับแบรนด์มากมาย อาทิ Tofusan, Oriental Princess, ODBO, Lesasha, B2S, OKalและเตรียมพบกับเหล่าครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่จะมาแชร์ประสบการณ์สุดคุ้มค่า เกี่ยวข้องกับวงการคอนเทนต์แบบจัดเต็ม อาทิ “พี่เอ็ด 7 วิ” กับการเผยเคล็ดลับการเล่าเรื่องสุดครีเอทีฟที่คุณจะไม่ Skip, “Brinkkty และ Bew Varaporn” กับการเล่าตัวตนอินฟลูเอนเซอร์ที่ทุกคนต้องอยากรู้ และแอ๊ม-การตลาดการเตลิด กับเทคนิคการสร้าง Short Video รูปแบบคอนเทนต์มาแรงที่ทุกคนต้องไม่พลาดความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ กับการพบปะคอมมูนิตี้ Sale Here STAR กว่า 500 คนในงาน และกิจกรรมพิเศษ STAR Awards ลุ้นรับของขวัญพิเศษจาก Sale Here ในงานนี้เท่านั้น !ใครอยากมาร่วมอีเวนท์รวมครีเอเตอร์แห่งปี Stellar Influence สามารถลงทะเบียนรับบัตรเข้างานได้ที่ https://salehere.co.th/r/aLXniA แล้วมาพบกันที่ TRUE DIGITAL PARK (BTS ปุณณวิถี) WEST BUILDING, GRAND HALL ชั้น 3 วันที่ 19 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปBook วันแล้วโหลดแอพ SALE HERE ไว้ให้พร้อม มาร่วมสนุกตามวันเวลาดังกล่าวกันเลย งานนี้มีโปรฯเด็ดๆ แคมเปญจากแบรนด์ชั้นนำที่ให้คุณสแกนคิวอาร์โค้ดร่วมสนุกกันอีกเพียบLINK DOWNLOAD APPS : https://salehere.co.th/r/5SGHya